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夏日健康大作戰 天然保養品牌當紅

2019-07-22 14:04聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

＠aroma在信義誠品店據點設置香氛體驗機。圖為檜木擴香檯。 圖／＠aroma提...
＠aroma在信義誠品店據點設置香氛體驗機。圖為檜木擴香檯。 圖／＠aroma提供
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今夏的消費市場好熱鬧！風靡日本的芳香精油品牌「＠aroma」首度跨出日本登台，還有，由藥劑師夫婦攜手創立的希臘天然保養品牌「APIVITA」則進駐新光三越A11。此外，健康風潮當道，德國百年健康鞋品牌「Berkemann」也選擇台灣作為亞洲首發海外市場。另外，加拿大設計師品牌「PortsPURE」全台首家專賣店進駐微風廣場。

＠aroma超天然 小孩寵物安心用

＠aroma執行長Satoshi Kataoka指出，香氛的本質就是自然，因此他堅持＠aroma每款精油都應是萃取自多種植物的花、葉、樹木及果實等天然因子，是連小孩和寵物都能安心使用的自然美好。

＠aroma由北歐櫥窗引進，在信義誠品的店點裡還特別設置了一款巨型香氛體驗機器，挑選按取欲試聞的香調後，機器就會噴灑精油在試用者身上，即刻感受其香氣使用於空間的臨場氛圍。

＠aroma在信義誠品店據點設置香氛體驗機。 圖／＠aroma提供
＠aroma在信義誠品店據點設置香氛體驗機。 圖／＠aroma提供
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＠aroma精油以五大系列香型為基調，淡雅中富有深厚層次，包含了植物原生香氣的植物系列、以意境為主題的設計系列、具有潔淨空間環境的淨化系列、為日常生活中不同時刻所特別調製的輔助系列，以及品牌最具特色的日式本真系列，以日本原生植物為基底，調合出吉野檜、青森絲柏、高野槙等，可以透過香氣感受獨一無二的日式深邃與華美。

除了精油、香氛機外，＠aroma還推出香氛卡片、USB型擴香組、檜木擴香檯、羊毛氈擴香組等，能夠呈現日式文化講究細膩溫和的各式香氛小物。

不少國內外明星名模，開始注重保養由內而外，從飲食開始做起，拒絕加工食品，只吃食材也就是「食物的原型」，現今不只吃的，就連臉上擦的保養都要開始注重「原型」，不添加多餘化學成分，只給肌膚最單純有效的天然成分。

希臘APIVITA 地中海食療式保養

已有40年歷史的希臘保養品牌APIVITA，便將地中海著重均衡營養的食療法帶進保養中，嚴選像是蜂蜜、甜橙、紅石榴…等自然界抗氧化蔬果，將天然營養食物注入面膜，構成肌膚所需營養，而且採用一次一包獨立包裝，訴求每次使用都是最新鮮且衛生。

除了主力商品16款面膜和二款眼膜外，APIVITA亦有洗髮精和私密保養潔膚露等品項。

APIVITA洗髮精。 圖／APIVITA提供
APIVITA洗髮精。 圖／APIVITA提供
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德國Berkemann來台 進駐亞洲打頭陣

德國百年健康鞋Berkemann今夏則是進駐SOGO復興館和新光三越A8，Berkemann不僅訴求有符合人體工學的鞋墊，還有以專業等級繃帶製成鞋面的「繃帶織線鞋」，使用3D Airknit Technology 3D空氣編織技術，將一條長度達1.6公里繃帶織線，織成一體成型的立體鞋面，並如同繃帶一般，不會褪色，且兼具透氣效果。

德國百年健康鞋Berkemann今夏登台。 圖／Berkemann提供
德國百年健康鞋Berkemann今夏登台。 圖／Berkemann提供
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據了解，訴求整雙百分之百德國製造的Berkemann繃帶織線鞋，當時是以人裸足走路的方向去設計，因此走起路來步伐輕盈。再者，鞋子前緣摺痕是符合腳指頭的位置，鞋子左右兩側及鞋跟很硬，可防止側翻，並鎖跟穩定步伐，讓腳指頭不易移動衝撞楦頭，造成腳指頭變形，且整雙百分之百德國製造。

此外，Berkemann Original拖鞋還曾經是奧運選手指定的「幸運鞋」，更曾經創下賣出2500萬雙紀錄。

PortsPURE 不對稱大膽風格

加拿大設計師品牌PORTS 1961副線PortsPURE今夏正式進駐台灣，全台首家專賣店在微風廣場。PortsPURE承襲主線PORTS 1961，以優雅旅遊生活為主要設計風格，擁有休閒輕奢華麗因子，且大玩不對稱、綑綁設計，以及多種穿法，能輕鬆打造出與眾不同的風格。

PortsPURE大玩不對稱風格。 圖／PortsPURE提供
PortsPURE大玩不對稱風格。 圖／PortsPURE提供
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