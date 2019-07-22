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勇敢做自己 回心中的甘

2019-07-22 13:09文／ 鄭嘉蕙

在日本打職棒的台灣好手陽岱鋼前陣子在Facebook分享新照片，身穿西裝正在趕車的照片充滿個性與帥氣，被球迷大讚他是「被棒球生涯耽誤的模特兒」！ 陽桑樂在揮棒，「被耽誤」當然是鐵粉的吶喊，但是捫心自問，身邊你我他有多少陷入現實的漩渦，望著遙不可及的夢想，一步一步越來越遠……

選擇勇敢做自己，才有機會感受回心中的甘。 圖／截取自茶裏王廣告影片
選擇勇敢做自己，才有機會感受回心中的甘。 圖／截取自茶裏王廣告影片
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記得小時候作文題目經常出現「我的夢想」，總是開心地寫下自己對人生的期待，在那個還不知道「現實」為何物的時期，內心想著夢想實踐時的畫面是閃耀著光芒！時間快轉到現在，成天被時間追著跑，看看每天又忙又累的自己，早就在懷疑何以人生夢想大爆走？最懂年輕世代心中小劇場的茶裏王，今年夏天推出「#被__耽誤的__」互動小遊戲，透過kuso梗圖產生器一鍵生成GIF梗圖包，喚起心中對於喜歡作的事情的熱情，果然打到不少人的內心世界。

這兩年「Slash」重新定義了新世代的工作觀念，越來越多的年輕人不再滿足專一職業的的生活方式而衍生出「斜槓青年」，在現實工作之外找出彈性的時間做自己喜歡的工作。

工作要由我來選擇，是新世代心中最強烈的吶喊。 圖／截取自茶裏王廣告影片
工作要由我來選擇，是新世代心中最強烈的吶喊。 圖／截取自茶裏王廣告影片
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正當你吶喊著工作只能被選擇？工作最擅長的是放棄？在斜槓族群嘗試踏出舒適圈後，發現做自己喜歡的工作時，那種一旦開始就不想停下的開心，再累再難再苦……心裡卻有回甘的滋味。原來，工作可以由我來選擇，母湯再被耽誤啦！這句話當頭棒喝彷彿為被埋沒的才華解鎖，不少年輕上班族頓悟，原來要勇敢「做喜歡的事」，才能「回心中的甘」。

就是這股職涯夯趨勢，新世代勇於做出不一樣的選擇。就像2019年在《亞洲達人秀》總冠軍賽中，用大環讓世界驚豔的藝術家楊世豪。

楊世豪用實踐「環繞」出不一樣的人生版圖。 圖／截取自茶裏王廣告影片
楊世豪用實踐「環繞」出不一樣的人生版圖。 圖／截取自茶裏王廣告影片
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打小就害怕面對人群、上台說話都支支吾吾的楊世豪高中原本念美工科，因為熱愛B-boy街舞，大學選擇就讀國立台灣戲曲學院，沒有繼續在美工領域鑽研。發覺自己對表演藝術有滿滿的熱情，開始玩禮帽、練大環，但是連媽媽都質疑：練那個有錢嗎？對他來說有如當頭棒喝他不得不面對現實。為了證明表演可以創造價值，楊世豪從街頭表演起步，靠著苦練再苦練、努力再努力，一步一腳印在夢想和現實之間找到大環藝術的光環。

手上的厚繭、身體的痛楚，追夢的歷程就是付出比別人更多倍的努力，楊世豪：「受苦才是追夢的最基本條件，你要受得了苦，才有權利談夢想！」誰說工作只有一種樣貌、誰說人生只有一種味道，對楊世豪來說，他正在做喜歡的事，回心中的甘。

做喜歡的事、回心中的甘，茶裏王帶你看見第N種人生

熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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