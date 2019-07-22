首隻台版安格斯牛今屠宰上市 早被高檔餐廳訂購

2019-07-22 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



國內畜牧業者2017年聯合向澳洲引進純種安格斯肉牛，首批共170頭代孕母牛，在克服夭折、育成率不高的困境後，首隻台版安格斯牛「阿肥」，今天屠宰上市；這批可屠宰上市的安格斯牛僅有5頭，早被國內的高檔餐廳訂購一空。

芸彰牧場位於雲林，場長張志名表示，兩年前他的牧場引進30頭帶孕安格斯母牛，首批能夠屠宰上市的牛僅有5頭。主要是第一年安格斯牛來到台灣後，仍在適應台灣高溫多濕的氣候環境，小牛只有一半存活。少量、高成本飼養的安格斯牛，早早被高級餐廳訂購。

他說，台灣沒有飼養過安格斯牛的經驗，第一年飼養經驗不足，當初是5月引進，夏天進牛、育種，但台灣夏天又熱又濕，小牛的育成率很低。其他同業，育成率平均三成到七成都有。

同一批牛再生第2胎時，調整改為冬天配種，讓安格斯牛冬天生小牛，第二批小牛就有九成受胎率、八成存活率。張志名說，溫帶的牛適應了台灣亞熱帶的氣候，存活率提升，未來才有機會擴大規模，他對台版安格斯牛的後市還是很看好。

張志名表示，安格斯牛後期肥育的過程，比照原本台灣肉牛飼養的肥育過程，讓牛吃的很營養，通常成年安格斯母牛體重約500至600公斤，但第一隻要屠宰的台版安格斯母牛，體重高達830公斤，所以暱稱牠「阿肥」，算安格斯母牛的體重極限了。

怎樣的牛肉算是高品質的好肉，張志名說，纖維要短，肉質要嫩，油花要多，肉的風味好即是好的牛肉。