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軍中神祕現象…為何最先升官者 最後官位往往非最大？

捐款幫助受暴婦幼 抽香港雙人自由行

2019-07-22 10:38聯合報 記者賈寶楠╱即時報導

據衛福部統計，去年有9萬6693人遭受家暴傷害，平均每天232人受暴、32個孩子受虐。現代婦女基金會今年持續發起「518用愛守護」行動，邀請民眾「扶一把」受暴婦幼，現在捐款滿100元，即有機會抽中「3天2夜香江機+酒雙人自由行」。

現代婦女基金會執行長范國勇表示，去年基金會協助1857名家暴被害人，這些家庭中的孩子有25%曾目睹暴力發生，另有3%的孩子直接遭暴力對待；也就是說，家暴家庭中的孩子近三成是目睹家暴兒童或受虐兒，大人受暴、孩子也難倖免。

接受社工服務的5歲目睹兒小安，曾十分害怕和自責，甚至懷疑「媽媽被打是不是我害的？我死了是不是就好了？」媽媽看到小安的創傷，最後決定聲請保護令，和小安離開受暴環境，不再每天活在恐懼中。

為呼籲大眾正視家暴的嚴重性並即時協助被害人，現代婦女基金會連續13年發起「518用愛守護」，今年邀藝人丁寧公益代言，推出短片「孩子的願望」以孩子的視角目睹家暴的衝擊，呈現內心最深切的渴求，「只想和媽媽有個安全的家」。

丁寧兒時常看到父母大聲爭吵，在父母離家後，也遭到酒後爺爺的暴力對待。丁寧表示，過去有段時間，交往的對象只要大聲講話，她就很想分手，因為好像又重回父母親爭吵的恐怖感覺，讓她很害怕，後來透過專業協助並看到內心受的傷，才有機會療癒自己，變得正向，對未來充滿希望。

udn買東西購物中心也和現代婦女基金會合作，提供「518用愛守護」線上捐款管道，讓受暴家庭獲得安全、法律、危難救助、心理創傷輔導及學童情緒教育等協助。

8月31日前，凡至udn買東西公益雲集捐款滿100元即有機會抽中「3天2夜香江機+酒雙人自由行」，並致贈潔衣家50元折價券；捐款500元，讓一名受暴媽媽或孩子接受一次團體輔導課程，即贈「安心步子公益悠遊卡（附卡套）」及udn買東西150元折價券3張；捐款3000元，大約是基金會服務一名個案的成本，就送「安心步子幸福提袋」、「潔衣家4件不限免費洗衣券」和udn買東西150元折價券6張。

關懷受暴婦幼，捐款支持「518用愛守護」滿100元，即有機會抽中「3天2夜香江機...
關懷受暴婦幼，捐款支持「518用愛守護」滿100元，即有機會抽中「3天2夜香江機+酒雙人自由行」。示意圖／現代婦女基金會提供
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udn買東西購物中心和現代婦女基金會合作，提供「518用愛守護」線上捐款管道。示...
udn買東西購物中心和現代婦女基金會合作，提供「518用愛守護」線上捐款管道。示意圖／現代婦女基金會提供
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udn買東西購物中心和現代婦女基金會邀請民眾「扶一把」受暴婦幼，現在捐款滿100...
udn買東西購物中心和現代婦女基金會邀請民眾「扶一把」受暴婦幼，現在捐款滿100元，即有機會抽中「3天2夜香江機+酒雙人自由行」。示意圖／現代婦女基金會提供
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現代婦女基金會發起「518用愛守護」行動，邀請民眾「扶一把」受暴婦幼。示意圖／現...
現代婦女基金會發起「518用愛守護」行動，邀請民眾「扶一把」受暴婦幼。示意圖／現代婦女基金會提供
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現代婦女基金會發起「518用愛守護」，邀藝人丁寧公益代言，呼籲大眾關懷受暴婦幼。...
現代婦女基金會發起「518用愛守護」，邀藝人丁寧公益代言，呼籲大眾關懷受暴婦幼。圖／現代婦女基金會提供
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家暴捐款udn買東西
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