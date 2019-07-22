「小丸子書包」要價八千他喊貴 網友：買到賺到

2019-07-22 11:07 聯合新聞網 綜合報導



有網友分享在好市多看到近八千元的日本背包，但網友卻說不貴，買到賺到。圖擷自 Costco好市多 消費經驗分享區 分享 facebook

頭戴黃色圓帽背著紅色日本書包，這是卡通「櫻桃小丸子」中小丸子的招牌特色。日前有網友在美式賣場好市多發現這款書包，但一個要價高達新台幣7999元讓他相當吃驚，將書包拍照放到臉書上，卻有網友說7999元「很便宜」，更有人認為「買到賺到」。

一名網友在「COSTCO好市多 消費經驗分享區」臉書社團中分享，當他看到這款「日本學童書包2020款」的價錢時相當吃驚，發文寫道：「我沒看錯吧！小丸子的書包一個7999元！？」並好奇是不是因為是進口貨才如此高價。另外原po也問「那在臺灣買這個書包，有辦法背6年不用換嗎？」

看完原po分享，沒想到網友反而留言：「不貴阿~~日本書包原本就不便宜」、「日本書包就是標榜好用又耐操呀，不貴欸」。並有網友表示自己女兒小學時就買了一個1萬多元的同款書包，從小一背到小六，讓網友稱讚：「但是真的值得，護背好背沒負擔。」

今年6月也曾有網友發文到臉書問該款背包是否實用，不過當時網友多數認為，日本書包重量重，容量不大，且有網友反應書包質地硬，孩子背起來不舒服，對台灣學生來說並不實用。因此當時有網友留言：「不實用」、「對中高年級來說空間太小」、「裝一堆書還要背在身上…寧可買可以在地上拖來拖去的書包」。

高價的日本書包過去也曾引起討論，之所以價格如此昂貴，是因為日本書包使用皮革製作，用料講究，即便顏色簡單但能防水防塵甚至具備防災功能，號稱可以使用6年，才會如此高價。不過台灣與日本教室座位大小及學習方式不同，是否真的實用見仁見智。