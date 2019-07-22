日本櫻花開得那麼美 原來這項法寶可治病與通氣

2019-07-22 07:28 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



農委會林業試業所研發利用農業廢棄物燒製成為生物碳，用來改善都市大樹土壤固化、容易染病的問題，效果相當不錯，林試所表示，科學化的生物碳運用台灣才剛起步，未來希望能扶植產業，一方面可以解決褐根病問題，另方面也讓農業廢棄物有再利用的機會。

林試所最近在台南舉辦生物碳發表會，將中西區忠義國小校園內一棵染病的榕樹根部掘開，埋進黑色的生物碳粉，認為能夠增強大樹的免疫力；而忠義國小旁就是老樹眾多的孔廟，廟內之前有不少大樹都染上褐根病，甚至傾圯打傷古蹟，但經過近年一連串的防治，狀況已有好轉。

林試所副所長吳孟玲、同時也是褐根病防治專家表示，褐根病嚴重影響國內的行道景觀樹林，100年到105年是染病高峰，目前已逐漸獲得控制，往年一年林試所接獲的褐根病通報案件約800件，去年已經降到近500件，而使用的方法包括移除病株、切除病枝、薰蒸消毒土壤及給予益菌等。

但是對於嚴重的樹木，治療只是延緩死亡，最終仍不能免，她認為最好的方法是預防重於治療，在未染病前就以生物碳等加強免疫力，才能減少褐根病發生。像是日本的櫻花，在種下小苗時，就會在根部先埋設生物碳，保持根部良好的吸水、吸養分及通氣，是日本櫻花能那麼美的重要因素之一。