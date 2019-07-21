全台最「藻」餐廳！ 到「Hi-Q鱻食」置身水族箱吃仙女餐

2019-07-21 23:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



現代人講求飲食健康，但越來越精緻的美食卻隱藏更多危機，市面上很多訴求昆布鍋、昆布湯底的餐廳，漸漸受到注重健康料理的消費者青睞。6月底開幕的Hi-Q褐藻生活館，也推出「Hi-Q鱻食」餐廳，提供消費者享用以「褐藻」(也稱作昆布、海帶)的系列鮮食餐點。

位於Hi-Q褐藻生活館B1的「Hi-Q鱻食」空間約150坪，除了開放式的座位區，也有包廂及半開放式的大桌數座位，約有100個座席，抬頭還可發現魚群懸吊在上方不同角落，如同悠遊在水中充滿趣味。品牌總經理戴章皇表示，餐廳提供的料理從小菜、涼菜、上桌的魚都是吃褐藻長大，另外，包括沾醬、褐藻茶、飯後甜點的褐藻起司餅乾、褐藻鮮奶霜淇淋，都讓消費者看見「藻」料理的特色。戴章皇還說，不少消費者吃了很喜歡，就直接到1樓選購，回家自己料理也很健康、方便。

「Hi-Q鱻食」首推季節限定熱量僅500卡、可以一次吃到金目鱸魚、海紅鯛的「清檸香茅仙女餐」，以及使用甘鱻露、青梅醬、金目鱸魚一起蒸煮的「漾采活顏貴妃餐」，最後附上主廚特製甜品「魚膠原奶凍」補充滿滿膠原蛋白。同步推出「褐藻天丼定」、「褐藻金錩米粉」、「海鱻粥」以及開幕限定的「Hi-Q褐藻鱻食火鍋」，有吃褐藻長大的鮮魚拼盤、嚴選肉品、褐藻魚丸，從食材到醬料都有滿滿褐藻元素。各式簡餐及定食價格約480元至1280元不等，慶祝開幕7/22-8/10「漾采活顏貴妃餐」特價149元(原價320元)；8/12-8/31「清檸香茅仙女餐」特價149元(原價220元)，每日限量50份。

「Hi-Q褐藻生活館-Hi-Q鱻食」

地址：台北市八德路4段123之1號

電話： (02) 2747 0028