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關注原料戰對台影響 郭台銘：日韓打架，台灣謀利

限量70組！Lady M情人節氣球明開搶 還有這款「大人味」新登場

2019-07-21 19:16聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

七夕情人節、父親節，八月接連而來的節日，要先準備情人的禮物？還是爸爸的驚喜？紐約甜點品牌Lady M今年首度與精品氣球品牌O Balloon聯名，推出限量70組「粉愛粉愛你情人節組合」7/22於官網開搶，還有全新口味「內格羅尼調酒千層蛋糕」，將沉沉酒香融入細緻薄嫩的蛋皮，十足「大人味」讓爸爸也能享受千層蛋糕的魅力。

Lady M今年七夕與號稱氣球界LV的「O Balloon」聯名，推出內含心型巧克力千層蛋糕、心型櫻花千層蛋糕與一大顆粉紅玫瑰金氣球的「粉愛粉愛你情人節組合」，每組售價1,520元，於7/22上午10:00至7/29上午10:00官網獨家販售。以超過20層的精緻手工法式千層經典不敗的巧克力、櫻花千層口味，再搭上從美國空運來台的粉紅玫瑰金氣球，讓情人成為七夕最幸福的女孩(取貨時間可選8/1-8/7間，單筆訂單限購㇐組)。

今年夏季，喜愛熱帶水果消費者不能錯過Lady M熱銷中的仲夏水果系列，像是芒果千層蛋糕、芒果塔，以及百香果千層蛋糕、百香果閃電泡芙，酸甜滋味為炎夏帶來清爽不膩的口味。其中，僅在台灣販售的芒果千層蛋糕，豪氣的將愛文芒果鋪好鋪滿，想品嘗的民眾可把握季節限定期間。

緊接著，8/1即將登場的全新口味「內格羅尼調酒千層蛋糕」，最適合作為父親節蛋糕與家人一起享受微醺的滋味，將世界上最受歡迎的經典調酒之㇐「內格羅尼」再與苦艾酒、金巴利酒、琴酒以黃金比例調製而成，接著和新鮮鮮奶油完美結合， 再加上橙片點綴出清新風味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「百香果千層蛋糕」單片280元、九吋2,800元。圖／Lady M提供
「百香果千層蛋糕」單片280元、九吋2,800元。圖／Lady M提供
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「粉愛粉愛你情人節組合」每組售價1,520元。圖／Lady M提供
「粉愛粉愛你情人節組合」每組售價1,520元。圖／Lady M提供
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「內格羅尼調酒千層蛋糕」單片280 元、九吋2,800元。圖／Lady M提供
「內格羅尼調酒千層蛋糕」單片280 元、九吋2,800元。圖／Lady M提供
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Lady M仲夏水果系列口味。記者張芳瑜／攝影
Lady M仲夏水果系列口味。記者張芳瑜／攝影
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「百香果閃電泡芙」售價220元(2條)。圖／Lady M提供
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芒果Lady M
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