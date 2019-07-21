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日本動漫縱火悲劇 醫師：有這些警訊要特別注意

2019-07-21 18:07聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

日本發生震驚全球的動畫公司遭人縱火意外，目前已有34人死亡，其中不乏動漫界的佼佼者，讓全球喜愛動漫者都為之心碎，日本媒體報導嫌犯染患精神疾病，但警方尚未證實，國內的精神科醫師則表示，不宜對精神疾病患者汙名化，但從目前公布的資訊來看，患者確實有人際關係及就業等功能上的問題，而且沈迷於網路、動漫，但因果還不清楚，並非縱火就一定有精神疾病。

奇美醫院精神部成人精神科主任黃隆正表示，像是台灣過去曾發生的重大社會事件中，捷運上無差別殺人的鄭捷，經過鑑定診斷，並非一般人所說的精神病（思覺失調症），而是反社會人格，並沒有現實感脫離的情況；而小燈泡事件中砍殺女童的凶嫌，則是因為長期使用安非他命引發的精神疾病，無法辨識是非及自我控制，這也是前者遭判死刑、後者獲得減刑的原因之一。

日本京都動畫遭人縱火，嫌犯在犯行時曾經大喊「抄襲」，日本媒體則挖出他在7年前曾經搶劫超商入獄的過往，而據他的鄰居表示，嫌犯經常在家中玩電玩，發出很大的聲響，因此與鄰居關係不佳，就業情況也似乎不好，同時對於京都動畫所創作的女主角另有男友相當不滿。

黃隆正表示，媒體透露的訊息並不完整，但從京都動畫否認曾經接獲嫌犯的投稿、同時沒有抄襲，加上嫌犯投注過多感情在動漫女主角身上，可以看出嫌犯的現實感不佳，而從其與鄰居相處不睦及就業困難等，又可以理解已有功能受損的情況。

黃隆正表示，日本警方應該可以從過往為何會有搶劫犯行來抽絲剝繭，當時是什麼原因搶劫？從現實感及功能有問題研判，也許嫌犯早有精神疾病，無法就業而不得不窩在家中打電玩、沈迷動漫，而並非因為網路、動漫成癮，而引發精神疾病，但也或許並非思覺失調症，而是反社會人格也不定，此外，是否有藥物或酒精的濫用，也可能因此引發精神疾病。

他表示，精神疾患需要周邊的人關心，如果已出現功能障礙，例如無法與他人相處及就業困難，是一項重要警訊，協助就醫才能避免悲劇發生。

京都動畫搶劫縱火
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