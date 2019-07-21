蔡阿嘎兒子周歲Party 辦在全台最高檔親子餐廳

2019-07-21 17:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



知名網紅蔡阿嘎的兒子蔡桃貴7月21日滿一歲生日，這次蔡桃貴的周歲Party，在許多藝人、網紅喜愛的「Money Jump媽咪講親子餐廳」舉辦，同時邀請40位粉絲一起同歡，現場除了有美食之外，還有互動小遊戲及抓周儀式。

蔡阿嘎與老婆二伯，特地準備了十種職業給蔡桃貴挑選，笑稱：「看要當總統或是台灣首富，或是選擇跟爸爸一樣當YouTuber」，更訂製蔡桃貴周歲禮盒給參加的粉絲，其中蔡桃貴翻糖人偶蛋糕，微妙微肖的模樣讓粉絲瘋狂搶拍，還有印著蔡阿嘎一家的棒棒糖餅乾、桃子圖案的提拉米蘇，都讓粉絲相當驚喜。

蔡阿嘎與老婆二伯不時在臉書及IG分享與兒子蔡桃貴的相處點滴，可愛逗趣的模樣融化許多粉絲。

這場蔡桃貴的周歲Party，Money Jump也邀請「來派對Let's Party」一起進行派對甜點與佈置，在活動入口處就有可愛的蔡桃貴立牌迎接幸運粉絲，會場更陳列蔡桃貴出生以來的成長照片，讓粉絲回味蔡桃貴每個時期的萌樣，還有將近250顆氣球懸掛生活照，有些甚至未公開曝光過。