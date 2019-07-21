Chou Chou重開幕走回法式純粹 首場星廚聯烹7月底登場

2019-07-21 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ╱即時報導



用餐區域的天花板則是運用圓弧切割轉折與間接燈光賦予層次感。圖／Chou Chou提供 分享 facebook 以Longtail拿下米其林一星主廚林明健，所開設的另一間也入選《台北米其林指南》「餐盤推薦」的餐廳「Chou Chou法式料理餐廳」，經過近1個月整修重新開幕對外營業，裝潢風格更有法式浪漫溫馨氛圍，延續藏藍色主軸搭白灰色調，並分出沙發區及用餐區，提供客人不同體驗。菜色部分則是強調法式經典菜肴，從中加入創意，最低1,080元起。

Chou Chou法式料理餐廳開設至今已有2年半，為了更貼近客人需求及餐廳「摩登法式」主軸，於6月中旬起停業進行改裝，近日重新對外營業，裝潢風格延續過去藏藍色主軸，玄關白灰色調，入門可見粉紅、橘色法式沙發與立燈，皮椅搭配大理石圓桌，期望能讓客人入門就有到朋友家作客感，可在用餐前等待時間，先小酌聊天一番。用餐區域的天花板則是運用圓弧切割轉折與間接燈光賦予層次感，法式風情的橢圓形桌櫃為視覺焦點，米灰色系法式圖騰壁紙、米色調桌布等，增加溫暖優雅質感，比起過去，整體用餐氣氛更舒適愜意。

菜單部分也有調整，林明健表示，新菜單留下過去受到客人喜愛菜式，同時增加經典法式菜肴，像是傳統經典法菜嫩煎小牛胸腺，或是馬賽湯（法式煮海鮮）等，另有結合創意的鴨肝塔，外型看起來像港式蛋塔及焦糖烤布蕾的縱合體，用鴨肝卡士達醬、香料櫻桃醬經烘烤後灑上黑糖炙燒成焦糖，入口令人驚豔。馬糞海膽番茄米型麵、干貝及海帶、柚子則是將馬糞海膽及米型麵，巧妙的是加入番茄醬、日本柚子汁提味，味道平衡且極致。

此外，必品嘗的是爐烤乾式熟成胭脂鴨胸，這道菜原本就是Chou Chou招牌菜法式烤全鴨，屬於多人分享菜肴，改裝後將烤鴨轉型為個人獨享。鴨胸部分最為特別，用的是彰化單一莊園飼養60天的胭脂鴨。不同一般鴨屠宰後會放血，胭脂鴨保留血液在肉中，再經過乾式熟成2到3周後，品嘗起來風味更佳。林明健用港式烤鴨手法製作，並想出沾醬以烏梅醬提味，就像是港式烤鴨沾冰梅醬般對味。

Chou Chou新菜單一樣以套餐提供，午間套餐3道菜，每人1,080元起、全日套餐4道菜，1,980元起，另有Tasting Menu含8道料理，每人2,980元起。若點馬糞海膽番茄米型麵，要再加價200元。

除了新菜單外，Chou Chou裝修後的第一場四手餐會，邀請東京米其林星級餐廳HOMMAGE餐廳主廚荒井昇，於7月26日、27日來台客座，該主廚擅長淺草文化風情及用當令食材融入料理，預計這次客座會用綠竹筍、九孔鮑魚、台灣桃竹客家特有的竹第雞、水果玉米等食材入菜。午餐有6道料理3,800元起、晚餐10道料理6,800元起。

地址：台北市忠孝東路四段170巷6弄22號1樓（忠孝敦化5號出口）

營業時間：周一到周日午餐11:30~14:30:晚餐18:00~21:00