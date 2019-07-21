一扭就換！泡泡騷推二代可換圖面 支援無線充電無阻礙

2019-07-21 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ╱即時報導



PopSockets泡泡騷圖案超多，以每季上市40款為目標，建議售價490元起，單購泡泡帽，建議售價390元。記者黃筱晴／攝影 分享 facebook 一推出就成為全球名人IG最火熱分享話題，光2017年就創下於全球售出超過3,500萬顆驚人紀錄的時尚手機支架「PopSockets泡泡騷」，為了滿足用戶求新求變、時尚搭配的需求，推出「可換泡泡帽」的二代新品，不僅扭一下就能輕鬆換圖面，無線充電也更方便。

泡泡騷二代維持與一代相同的外形設計與氣囊結構，除了具備原先一手掌握、支架功能及周邊手機支架座系列商品想掛就掛等強大功能外，現在更可以輕輕一扭即變換不同泡泡帽風格，不需再將整顆泡泡騷拆卸下來，也讓黏膠使用更持久。泡泡帽也有單獨販售，變換風格更無負擔。

發表活動現場當紅YouTuber「這群人」也分享使用泡泡騷的小秘訣，像是展瑞習慣在駕駛座使用PopSockets泡泡騷汽車出風口手機支架，就能在開車時不動手輕鬆使用導航；茵聲會在上妝造型時同步使用視訊進行工作聯絡，增加工作效率；展榮則是用PopSockets泡泡騷把手機架掛在牆上，下廚做料理看食譜不用擔心手忙腳亂煮到臭灰搭；而木星的強大自拍技也是靠PopSockets泡泡騷來完成。「PopSockets泡泡騷 × 這群人」聯名商品也將在7/23起於官網販售。