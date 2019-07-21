親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

第三航廈雲頂天花板就要17億 桃機請英國團隊修圖

一扭就換！泡泡騷推二代可換圖面 支援無線充電無阻礙

2019-07-21 16:14聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

PopSockets泡泡騷圖案超多，以每季上市40款為目標，建議售價490元起，...
PopSockets泡泡騷圖案超多，以每季上市40款為目標，建議售價490元起，單購泡泡帽，建議售價390元。記者黃筱晴／攝影
分享
一推出就成為全球名人IG最火熱分享話題，光2017年就創下於全球售出超過3,500萬顆驚人紀錄的時尚手機支架「PopSockets泡泡騷」，為了滿足用戶求新求變、時尚搭配的需求，推出「可換泡泡帽」的二代新品，不僅扭一下就能輕鬆換圖面，無線充電也更方便。

泡泡騷二代維持與一代相同的外形設計與氣囊結構，除了具備原先一手掌握、支架功能及周邊手機支架座系列商品想掛就掛等強大功能外，現在更可以輕輕一扭即變換不同泡泡帽風格，不需再將整顆泡泡騷拆卸下來，也讓黏膠使用更持久。泡泡帽也有單獨販售，變換風格更無負擔。

發表活動現場當紅YouTuber「這群人」也分享使用泡泡騷的小秘訣，像是展瑞習慣在駕駛座使用PopSockets泡泡騷汽車出風口手機支架，就能在開車時不動手輕鬆使用導航；茵聲會在上妝造型時同步使用視訊進行工作聯絡，增加工作效率；展榮則是用PopSockets泡泡騷把手機架掛在牆上，下廚做料理看食譜不用擔心手忙腳亂煮到臭灰搭；而木星的強大自拍技也是靠PopSockets泡泡騷來完成。「PopSockets泡泡騷 × 這群人」聯名商品也將在7/23起於官網販售。

另外，PopSockets泡泡騷也與手機防護殼品牌Otterbox聯名推出Symmetry系列手機殼，將可換泡泡帽的泡泡騷二代直接嵌在手機殼上，結合防護性與便利性，還有繽紛色彩可以盡情搭配。

網紅「這群人」現身分享使用泡泡騷的小秘訣，聯名款將在7/23起於官網販售。圖／泡...
網紅「這群人」現身分享使用泡泡騷的小秘訣，聯名款將在7/23起於官網販售。圖／泡泡騷提供
分享
Otter + Pop Symmetry將可換泡泡帽的泡泡騷二代直接嵌在手機殼上...
Otter + Pop Symmetry將可換泡泡帽的泡泡騷二代直接嵌在手機殼上。記者黃筱晴／攝影
分享
PopSockets泡泡騷二代上市，泡泡帽圖面隨扭隨換。圖／泡泡騷提供
PopSockets泡泡騷二代上市，泡泡帽圖面隨扭隨換。圖／泡泡騷提供
分享
泡泡騷二代同步推出更多異材質系列。記者黃筱晴／攝影
泡泡騷二代同步推出更多異材質系列。記者黃筱晴／攝影
分享
泡泡騷二代的外形設計與氣囊結構與前代相同，但圖面部分可扭轉更換。記者黃筱晴／攝影
泡泡騷二代的外形設計與氣囊結構與前代相同，但圖面部分可扭轉更換。記者黃筱晴／攝影
分享
PopSockets泡泡騷與Otterbox聯名推出Symmetry系列手機殼。...
PopSockets泡泡騷與Otterbox聯名推出Symmetry系列手機殼。記者黃筱晴／攝影
分享

教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

夏天的手表也要清爽 白色系是女性最佳造型夥伴

2019-07-21 14:58

紅色是最浪漫的顏色！巴黎世家、Valentino七夕限定系列登場

2019-07-21 14:57

「花木蘭」劉亦菲帶貨力驚人 網友接力蓋TISSOT腕表樓

2019-07-21 14:18

換上超酷面具 永康街Gucci藝術牆慶祝新系列上市

2019-07-21 13:43

Off-White塗鴉包就是夯 超幽默設計讓人妻林心如、許路兒搶著背

2019-07-21 13:27

家電體驗屋信義區拚場！德國百靈享飆速快感、Dyson暢玩新機

2019-07-21 12:31

凍齡是可以努力的 皮膚科醫師分享抗老祕訣

2019-07-21 11:54

敖幼祥漫畫40周年 發行郵摺吸引粉絲排隊簽名

2019-07-21 11:31

被譽為台灣最好吃的牛排 10月恐漲價

2019-07-21 10:58

伊藤潤二恐怖夜跑 高雄場更勁爆

2019-07-21 09:37

連放12小時！日本中部「3大煙火祭」 還能看古城、吃小吃

2019-07-21 00:13

紅寶石巧克力攻台 業者搶粉色商機

2019-07-20 23:50

地表最大生啤機來了！信義區快閃兩天 免費試飲

2019-07-20 18:44

LV早春男裝的透明行李箱手袋超好看 真想立馬入手帶回家

2019-07-20 17:45

情人節對表 推超高CP值經典款

2019-07-20 16:49

天后訂製鞋閃到爆 蔡依林、珍妮佛羅蓓茲都愛Stuart Weitzman

2019-07-20 15:30

安潔莉娜裘莉、張鈞甯的「完美氣質穿搭」 仙氣造價衝破10萬元

2019-07-20 14:53

特調「泰式奶茶唇」！露華濃3招經典色號混疊出絕美泰奶唇色

2019-07-20 14:50

陽台上的神祕造型物求解　意外引起網友熱議

2019-07-20 13:36

頂鮮擔仔麵創意登場 融入台港日法風格

2019-07-20 13:14

來找鮭蜜 30道佳餚說不同的故事

2019-07-20 12:50

梨果夏宴 中台灣當季食材清涼入菜

2019-07-20 12:45

全國電子Digital City台中大雅店開幕！今明兩天限時1元起標拍賣快衝一波

2019-07-20 11:58

「珍珠土石流」來了！鹹甜點都爆漿 粉圓首次滾進五星飯店餐桌

2019-07-20 09:50

延禧合體攻略MONT BLANC 吳謹言、秦嵐配戴寶曦女表

2019-07-19 23:58

比米粒還小！東京迪士尼海洋「最小的隱藏米奇」竟就藏在海報裡

2019-07-19 23:47

演員陸廷威的斜槓人生　給年輕人的三大創業心得

2019-07-19 23:17

拒當伸手牌 29歲李亭瑢 貸款創業健身房

2019-07-19 23:13

BB彈變身美妙樂器 薛詠之打造「柏拉圖的洞穴」

2019-07-19 22:58

不酒駕我行 廣邀消費者線上宣誓

2019-07-19 22:22

eMOVING 全台首款快充電動機車 滿電可跑155km

2019-07-19 22:09

百貨超市日本展交鋒 微風超市「岡山白桃」對決city’super「和歌山水蜜桃」

2019-07-19 20:20

中元普渡買什麼討好好兄弟？網購「買氣最夯TOP 3」就是它

2019-07-19 19:17

韓劇女神都愛戴的輕珠寶STONEHENgE登台 全台首店進駐復興SOGO

2019-07-19 19:07

FENDI x倫敦Harrods百貨快閃店 像黑白漫畫的咖啡館讓人好想去打卡

2019-07-19 18:48

靠一句 機會來了！ 謝適鴻闖進VR創業

2019-07-19 18:16

快｜準｜省 台北富邦銀行新興智能貸App

2019-07-19 18:14

林茂雄創業40年 以花會友 開創花店新模式

2019-07-19 18:12

巴伐利亞迷彩獅子和彩繪兔帶路 MCM展開秋冬的冒險旅行

2019-07-19 18:01
看更多

熱門文章

任達華遭捅腹 醫：可能是「游泳圈」救了他

2019-07-20 16:43

8縣市豪大雨特報 中部以北慎防午後較大雨勢

2019-07-21 08:47

別當過路財神 統一發票3-4月千萬獎還有9張未領

2019-07-21 10:27

全台17縣市大雨特報 防強降雨雷擊強陣風

2019-07-21 13:11

殺破狼周運勢／巨蟹適合和老闆斡旋加薪 水瓶工作銜接新職務

2019-07-21 00:00

未來10天不會有颱風爆發期 吳德榮：西北太平洋很平靜

2019-07-21 08:12

未來一周還有大雷雨？氣象局：水氣減少天氣越穩定

2019-07-20 21:07

被譽為台灣最好吃的牛排 10月恐漲價

2019-07-21 10:58

青草茶去暑濕 不是人人能大口喝

2019-07-21 07:53

每日星座運勢／水瓶人際關係好回報 積極經營財富

2019-07-21 00:00

地表最大生啤機來了！信義區快閃兩天 免費試飲

2019-07-20 18:44

第三航廈雲頂天花板就要17億 桃機請英國團隊修圖

2019-07-21 15:06

高乘載告示不足 等半天上了國5又被趕下來

2019-07-20 23:09

台灣護照好威 入出境義大利機場享快速通關

2019-07-21 00:25

異位性皮膚炎患者 夏天避免做這些事

2019-07-21 07:52

凍齡是可以努力的 皮膚科醫師分享抗老祕訣

2019-07-21 11:54

羽田機場必去！近距離欣賞飛機起落　還有「模擬飛行」可以玩

2019-07-20 22:46

Ｂ肝疫苗打半套！ 原因竟是家長太天兵

2019-07-20 23:57

住宅補貼申請22日起跑 弱勢家庭優先

2019-07-21 13:13

伊藤潤二恐怖夜跑 高雄場更勁爆

2019-07-21 09:37

高雄三民區首現本土第二型登革熱 她5年前也被通報過

2019-07-20 18:15

逾5萬孩童因父母離異成單親 「選邊站」帶來身心壓力

2019-07-20 18:14

【哀樂中年】劉雲英／高年級實習生

2019-07-21 06:00

【生活點滴】王麗娟／NG的幸福味

2019-07-21 06:00

油價明調降 汽柴油各降0.3元、0.4元

2019-07-21 12:10

希諾奇台灣檜木博物館搶遊客 觸口成立分館

2019-07-21 12:49

連放12小時！日本中部「3大煙火祭」 還能看古城、吃小吃

2019-07-21 00:13

高雄本土登革熱新增1例 7歲女童確診為第二型

2019-07-20 17:58

【生活見聞】墨客／至真則美

2019-07-21 06:00

「抱歉讓大家失望」呂忠翰、張元植放棄K2攻頂

2019-07-21 14:36

醫：多吃色胺酸食物與充分日曬 有助排解憂鬱

2019-07-21 10:59

第三航廈驚艷造型變棘手 桃機：不變更蓋不下去

2019-07-21 11:21

LV早春男裝的透明行李箱手袋超好看 真想立馬入手帶回家

2019-07-20 17:45

「台灣野獸派之父」張萬傳畫展開幕 聚焦魚系列

2019-07-20 20:39

花蓮強降雨 花東海岸公路大灣段暫封閉

2019-07-21 10:49

她臭味、香味分辨不出　竟是這疾病作祟

2019-07-20 16:25

青年勞動力不減反增 去年增幅創4年來最高

2019-07-20 16:58

新北午後大雨 五股部分地區傳淹水災情

2019-07-21 16:10

搭火車去泡湯 台鐵秋冬郵輪式列車開賣

2019-07-21 11:29

情人節對表 推超高CP值經典款

2019-07-20 16:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top