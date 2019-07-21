親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

送禮別具「巧」思！ GODIVA七夕、中秋禮盒甜蜜登場

2019-07-21 15:47聯合報 記者張芳瑜╱即時報導

8月7日的七夕情人節將至，如果還沒準備禮物，GODIVA今年推出五款全新松露巧克力，加上愛意濃濃的心形禮盒，讓情人嘴裡心裡都能甜蜜融化。此外，即日起至9/13，GODIVA也將限量中秋巧克力月餅禮盒準備好了，在眾多傳統口味中，以巧克力月餅攻佔消費者的胃。

GODIVA 2019七夕巧克力禮盒系列，以簡約線條勾勒多彩的花草和愛心，讓情人感受濃濃心意。全新的五款松露巧克力則有「海鹽焦糖」、「紅莓香橙」、「開心果」、「香脆杏仁」、「黑糖」口味，牛奶巧克力與黑巧克力融合紅莓香橙、開心果等餡料，碰撞出豐富滋味，七夕情人節限定的夏之戀禮盒價格落在370元至2,200元之間。

此次，GODIVA中秋禮盒根據不同預算需求推出各種尺寸，包裝則融合亭亭玉立的荷花與清雅脫俗的明月的禮盒設計，象徵闔家歡聚的花好月圓，滿溢濃厚中秋氣氛。四款中秋限定全新巧克力月餅口味，以各式堅果增添口感，上層以香醇濃郁的巧克力覆蓋，下層則是以香脆的餅皮包裹著絲滑巧克力內餡，再混合香脆堅果增加層次，有「香脆杏仁黑巧克力月餅」、「香烤腰果綠茶巧克力月餅」、「鹽味胡桃牛奶巧克力月餅」、「香烤芝麻松子仁巧克力月餅」打造市面上獨樹一幟的創新月餅。

夏之戀巧克力心型禮盒11顆裝，售價1,820元。圖／GODIVA提供
夏之戀巧克力心型禮盒11顆裝，售價1,820元。圖／GODIVA提供
分享
香烤芝麻松子仁巧克力月餅(左)、香烤腰果綠茶巧克力月餅(右)。圖／GODIVA提...
香烤芝麻松子仁巧克力月餅(左)、香烤腰果綠茶巧克力月餅(右)。圖／GODIVA提供
分享
GODIVA中秋限量系列禮盒。圖／GODIVA提供
GODIVA中秋限量系列禮盒。圖／GODIVA提供
分享
中秋節巧克力月餅圓形禮盒8顆裝，售價1,950元。圖／GODIVA提供
中秋節巧克力月餅圓形禮盒8顆裝，售價1,950元。圖／GODIVA提供
分享
GODIVA七夕巧克力禮盒系列。圖／GODIVA提供
GODIVA七夕巧克力禮盒系列。圖／GODIVA提供
分享
香脆杏仁黑巧克力月餅(左)、鹽味胡桃牛奶巧克力月餅(右)。圖／GODIVA提供
香脆杏仁黑巧克力月餅(左)、鹽味胡桃牛奶巧克力月餅(右)。圖／GODIVA提供
分享

巧克力月餅中秋
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

夏天的手表也要清爽 白色系是女性最佳造型夥伴

2019-07-21 14:58

紅色是最浪漫的顏色！巴黎世家、Valentino七夕限定系列登場

2019-07-21 14:57

「花木蘭」劉亦菲帶貨力驚人 網友接力蓋TISSOT腕表樓

2019-07-21 14:18

換上超酷面具 永康街Gucci藝術牆慶祝新系列上市

2019-07-21 13:43

Off-White塗鴉包就是夯 超幽默設計讓人妻林心如、許路兒搶著背

2019-07-21 13:27

家電體驗屋信義區拚場！德國百靈享飆速快感、Dyson暢玩新機

2019-07-21 12:31

凍齡是可以努力的 皮膚科醫師分享抗老祕訣

2019-07-21 11:54

敖幼祥漫畫40周年 發行郵摺吸引粉絲排隊簽名

2019-07-21 11:31

被譽為台灣最好吃的牛排 10月恐漲價

2019-07-21 10:58

伊藤潤二恐怖夜跑 高雄場更勁爆

2019-07-21 09:37

連放12小時！日本中部「3大煙火祭」 還能看古城、吃小吃

2019-07-21 00:13

紅寶石巧克力攻台 業者搶粉色商機

2019-07-20 23:50

地表最大生啤機來了！信義區快閃兩天 免費試飲

2019-07-20 18:44

LV早春男裝的透明行李箱手袋超好看 真想立馬入手帶回家

2019-07-20 17:45

情人節對表 推超高CP值經典款

2019-07-20 16:49

天后訂製鞋閃到爆 蔡依林、珍妮佛羅蓓茲都愛Stuart Weitzman

2019-07-20 15:30

安潔莉娜裘莉、張鈞甯的「完美氣質穿搭」 仙氣造價衝破10萬元

2019-07-20 14:53

特調「泰式奶茶唇」！露華濃3招經典色號混疊出絕美泰奶唇色

2019-07-20 14:50

陽台上的神祕造型物求解　意外引起網友熱議

2019-07-20 13:36

頂鮮擔仔麵創意登場 融入台港日法風格

2019-07-20 13:14

來找鮭蜜 30道佳餚說不同的故事

2019-07-20 12:50

梨果夏宴 中台灣當季食材清涼入菜

2019-07-20 12:45

全國電子Digital City台中大雅店開幕！今明兩天限時1元起標拍賣快衝一波

2019-07-20 11:58

「珍珠土石流」來了！鹹甜點都爆漿 粉圓首次滾進五星飯店餐桌

2019-07-20 09:50

延禧合體攻略MONT BLANC 吳謹言、秦嵐配戴寶曦女表

2019-07-19 23:58

比米粒還小！東京迪士尼海洋「最小的隱藏米奇」竟就藏在海報裡

2019-07-19 23:47

演員陸廷威的斜槓人生　給年輕人的三大創業心得

2019-07-19 23:17

拒當伸手牌 29歲李亭瑢 貸款創業健身房

2019-07-19 23:13

BB彈變身美妙樂器 薛詠之打造「柏拉圖的洞穴」

2019-07-19 22:58

不酒駕我行 廣邀消費者線上宣誓

2019-07-19 22:22

eMOVING 全台首款快充電動機車 滿電可跑155km

2019-07-19 22:09

百貨超市日本展交鋒 微風超市「岡山白桃」對決city’super「和歌山水蜜桃」

2019-07-19 20:20

中元普渡買什麼討好好兄弟？網購「買氣最夯TOP 3」就是它

2019-07-19 19:17

韓劇女神都愛戴的輕珠寶STONEHENgE登台 全台首店進駐復興SOGO

2019-07-19 19:07

FENDI x倫敦Harrods百貨快閃店 像黑白漫畫的咖啡館讓人好想去打卡

2019-07-19 18:48

靠一句 機會來了！ 謝適鴻闖進VR創業

2019-07-19 18:16

快｜準｜省 台北富邦銀行新興智能貸App

2019-07-19 18:14

林茂雄創業40年 以花會友 開創花店新模式

2019-07-19 18:12

巴伐利亞迷彩獅子和彩繪兔帶路 MCM展開秋冬的冒險旅行

2019-07-19 18:01
看更多

熱門文章

任達華遭捅腹 醫：可能是「游泳圈」救了他

2019-07-20 16:43

8縣市豪大雨特報 中部以北慎防午後較大雨勢

2019-07-21 08:47

別當過路財神 統一發票3-4月千萬獎還有9張未領

2019-07-21 10:27

殺破狼周運勢／巨蟹適合和老闆斡旋加薪 水瓶工作銜接新職務

2019-07-21 00:00

全台17縣市大雨特報 防強降雨雷擊強陣風

2019-07-21 13:11

未來10天不會有颱風爆發期 吳德榮：西北太平洋很平靜

2019-07-21 08:12

未來一周還有大雷雨？氣象局：水氣減少天氣越穩定

2019-07-20 21:07

被譽為台灣最好吃的牛排 10月恐漲價

2019-07-21 10:58

青草茶去暑濕 不是人人能大口喝

2019-07-21 07:53

每日星座運勢／水瓶人際關係好回報 積極經營財富

2019-07-21 00:00

地表最大生啤機來了！信義區快閃兩天 免費試飲

2019-07-20 18:44

第三航廈雲頂天花板就要17億 桃機請英國團隊修圖

2019-07-21 15:06

高乘載告示不足 等半天上了國5又被趕下來

2019-07-20 23:09

台灣護照好威 入出境義大利機場享快速通關

2019-07-21 00:25

異位性皮膚炎患者 夏天避免做這些事

2019-07-21 07:52

凍齡是可以努力的 皮膚科醫師分享抗老祕訣

2019-07-21 11:54

羽田機場必去！近距離欣賞飛機起落　還有「模擬飛行」可以玩

2019-07-20 22:46

Ｂ肝疫苗打半套！ 原因竟是家長太天兵

2019-07-20 23:57

住宅補貼申請22日起跑 弱勢家庭優先

2019-07-21 13:13

伊藤潤二恐怖夜跑 高雄場更勁爆

2019-07-21 09:37

高雄三民區首現本土第二型登革熱 她5年前也被通報過

2019-07-20 18:15

逾5萬孩童因父母離異成單親 「選邊站」帶來身心壓力

2019-07-20 18:14

【哀樂中年】劉雲英／高年級實習生

2019-07-21 06:00

影／兩棲爬蟲類走秀見面會 小朋友驚呼：澤巨蜥泡水了

2019-07-20 16:24

【生活點滴】王麗娟／NG的幸福味

2019-07-21 06:00

油價明調降 汽柴油各降0.3元、0.4元

2019-07-21 12:10

希諾奇台灣檜木博物館搶遊客 觸口成立分館

2019-07-21 12:49

連放12小時！日本中部「3大煙火祭」 還能看古城、吃小吃

2019-07-21 00:13

高雄本土登革熱新增1例 7歲女童確診為第二型

2019-07-20 17:58

【生活見聞】墨客／至真則美

2019-07-21 06:00

「抱歉讓大家失望」呂忠翰、張元植放棄K2攻頂

2019-07-21 14:36

醫：多吃色胺酸食物與充分日曬 有助排解憂鬱

2019-07-21 10:59

LV早春男裝的透明行李箱手袋超好看 真想立馬入手帶回家

2019-07-20 17:45

第三航廈驚艷造型變棘手 桃機：不變更蓋不下去

2019-07-21 11:21

「台灣野獸派之父」張萬傳畫展開幕 聚焦魚系列

2019-07-20 20:39

花蓮強降雨 花東海岸公路大灣段暫封閉

2019-07-21 10:49

她臭味、香味分辨不出　竟是這疾病作祟

2019-07-20 16:25

青年勞動力不減反增 去年增幅創4年來最高

2019-07-20 16:58

搭火車去泡湯 台鐵秋冬郵輪式列車開賣

2019-07-21 11:29

情人節對表 推超高CP值經典款

2019-07-20 16:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top