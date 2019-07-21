送禮別具「巧」思！ GODIVA七夕、中秋禮盒甜蜜登場

2019-07-21 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ╱即時報導



8月7日的七夕情人節將至，如果還沒準備禮物，GODIVA今年推出五款全新松露巧克力，加上愛意濃濃的心形禮盒，讓情人嘴裡心裡都能甜蜜融化。此外，即日起至9/13，GODIVA也將限量中秋巧克力月餅禮盒準備好了，在眾多傳統口味中，以巧克力月餅攻佔消費者的胃。

GODIVA 2019七夕巧克力禮盒系列，以簡約線條勾勒多彩的花草和愛心，讓情人感受濃濃心意。全新的五款松露巧克力則有「海鹽焦糖」、「紅莓香橙」、「開心果」、「香脆杏仁」、「黑糖」口味，牛奶巧克力與黑巧克力融合紅莓香橙、開心果等餡料，碰撞出豐富滋味，七夕情人節限定的夏之戀禮盒價格落在370元至2,200元之間。