夏天的手表也要清爽 白色系是女性最佳造型夥伴
夏日到來，正是屬於白色腕表的季節，不論是日常搭配抑或海濱度假，都將是女性消費者的最佳造型單品。
延續航海的主題，寶璣表（Breguet）不只推出多款的男用表款，也沒忘記女性消費者，在這季打造了全新的Marine Dame 9518母貝雕花腕表，抓緊女性目光。這只表採取讓人容易聯想到大海的波浪紋，搭配機刻雕花工藝，讓工匠在乳白色珍珠母貝面盤上，藉由古董機刻雕花機器，刻劃出一道道的紋路。不只如此，寶璣表還讓秒針尾端帶有飾以品牌首字母「B」的航海信號旗、羅馬數字便代表著航海三角旗、指針的鏤空尖端、5分鐘標記和時標均覆有夜光物料，方便於晚上讀時。其次，再搭配了帶有凸面繩紋裝飾的白色橡膠表帶，不只再次緊扣海洋主題，還讓人感受到夏日的度假風情。
不只是寶璣表有推出符合夏日意象的表款，真力時（Zenith）則在為女性打造的表款中，結合了陶瓷素材，創造出DEFY Classic White Ceramic腕表。Zenith汲取城市景致為靈感，利用白色陶瓷材質，打造純白表殼與表圈；搭載鏤空Elite機芯，大膽運用幾何線條與獨特分層顯示表盤，勾勒出立體美感。因此，DEFY Classic White Ceramic腕表有著純白的鏤空表盤搭配白色陶瓷表殼、白色格紋橡膠表帶，呈現不同質感變化的純淨與光澤。
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