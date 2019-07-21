夏天的手表也要清爽 白色系是女性最佳造型夥伴

2019-07-21 14:58 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



夏日到來，正是屬於白色腕表的季節，不論是日常搭配抑或海濱度假，都將是女性消費者的最佳造型單品。

延續航海的主題，寶璣表（Breguet）不只推出多款的男用表款，也沒忘記女性消費者，在這季打造了全新的Marine Dame 9518母貝雕花腕表，抓緊女性目光。這只表採取讓人容易聯想到大海的波浪紋，搭配機刻雕花工藝，讓工匠在乳白色珍珠母貝面盤上，藉由古董機刻雕花機器，刻劃出一道道的紋路。不只如此，寶璣表還讓秒針尾端帶有飾以品牌首字母「B」的航海信號旗、羅馬數字便代表著航海三角旗、指針的鏤空尖端、5分鐘標記和時標均覆有夜光物料，方便於晚上讀時。其次，再搭配了帶有凸面繩紋裝飾的白色橡膠表帶，不只再次緊扣海洋主題，還讓人感受到夏日的度假風情。