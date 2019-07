紅色是最浪漫的顏色!巴黎世家、Valentino七夕限定系列登場

2019-07-21 聯合報 記者吳曉涵╱即時報導



再過兩周就是七夕情人節,不少品牌都趁勢推出應景商品,Balenciaga巴黎世家和Valentino不約而同以亮紅色為七夕系列商品的主色調,搭配超有型的時尚設計元素,展現滿滿熱情。

Balenciaga亞洲限定的七夕情人節商品,把旗下人氣產品系列換上亮紅色,期許將這份心意送給所愛之人,不分性別、毫無拘束、讓愛從不設限。TRIPLE S CLEAR SOLE復古運動鞋以經典款式為基礎,以TPU(熱塑性聚胺酯橡塑膠)注入特殊模具形成鞋底,再打入空氣使TPU膨脹的獨家技術,打造舒適和輕盈度,如氣墊般的效果可以減低行走時的壓力,半透明的鞋底格外搶眼。原本次系列目前只推出黑、灰、白3色,為了七夕打造亞洲獨家限定的亮紅色。另外,以店上的購物袋為設計原型的小牛皮紙袋包系列,今年特別推出小型款式和手機包,同樣也換上亮紅色彩。

Valentino推出Valentino LOVE七夕限定系列,巧妙地把品牌極具代表性的設計符號 「V」與「LOVE」結合,讓這個經典時尚標記化為傳遞愛意的最佳使者。張藝興及唐嫣演繹的形象廣告,也被熱情的紅色包圍著,讓人感受到濃郁的情感。