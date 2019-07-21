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紅色是最浪漫的顏色！巴黎世家、Valentino七夕限定系列登場

2019-07-21 14:57聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

再過兩周就是七夕情人節，不少品牌都趁勢推出應景商品，Balenciaga巴黎世家和Valentino不約而同以亮紅色為七夕系列商品的主色調，搭配超有型的時尚設計元素，展現滿滿熱情。

Balenciaga亞洲限定的七夕情人節商品，把旗下人氣產品系列換上亮紅色，期許將這份心意送給所愛之人，不分性別、毫無拘束、讓愛從不設限。TRIPLE S CLEAR SOLE復古運動鞋以經典款式為基礎，以TPU（熱塑性聚胺酯橡塑膠）注入特殊模具形成鞋底，再打入空氣使TPU膨脹的獨家技術，打造舒適和輕盈度，如氣墊般的效果可以減低行走時的壓力，半透明的鞋底格外搶眼。原本次系列目前只推出黑、灰、白3色，為了七夕打造亞洲獨家限定的亮紅色。另外，以店上的購物袋為設計原型的小牛皮紙袋包系列，今年特別推出小型款式和手機包，同樣也換上亮紅色彩。

Valentino推出Valentino LOVE七夕限定系列，巧妙地把品牌極具代表性的設計符號 「V」與「LOVE」結合，讓這個經典時尚標記化為傳遞愛意的最佳使者。張藝興及唐嫣演繹的形象廣告，也被熱情的紅色包圍著，讓人感受到濃郁的情感。

Valentino LOVE七夕限定系列系列包括紅、黑、白3種顏色的男女成衣和多種配飾，像是T恤和連帽衫、Valentino Garavani BOUNCE系列運動鞋以及Valentino Garavani VRING手袋、手機殼等等。每件單品都印有「LOVE」字樣，部分單品更刻上詩人Mustafa The Poet的情詩「In your eyes I can see an eternity (一眼瞬間,一念永恆)」，浪漫指數爆表。而此系列商品更附帶Valentino ON LOVE情詩集，取材自Greta Bellamacina、Mustafa The Poet、Yrsa Daley-Ward及Robert Montgomery四位當代詩人的愛情信仰。

Valentino LOVE七夕限定系列Valentino Garavani V...
Valentino LOVE七夕限定系列Valentino Garavani VRING手袋。圖／Valentino提供
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詩人Mustafa The Poet的情詩「In your eyes I can...
詩人Mustafa The Poet的情詩「In your eyes I can see an eternity (一眼瞬間,一念永恆)」。圖／Valentino提供
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亞洲限定七夕情人節TRIPLE S CLEAR SOLE復古運動鞋，33,000...
亞洲限定七夕情人節TRIPLE S CLEAR SOLE復古運動鞋，33,000元。圖／Balenciaga提供
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亞洲限定七夕情人節PHONE HOLDER手機包，28,700元。圖／Balen...
亞洲限定七夕情人節PHONE HOLDER手機包，28,700元。圖／Balenciaga提供
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Valentino LOVE七夕限定系列手拿包。圖／Valentino提供
Valentino LOVE七夕限定系列手拿包。圖／Valentino提供
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張藝興演繹Valentino LOVE七夕限定系列形象廣告。圖／Valentin...
張藝興演繹Valentino LOVE七夕限定系列形象廣告。圖／Valentino提供
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亞洲限定七夕情人節HOPPING TOTE XXS迷你紙袋包，45,400元。圖...
亞洲限定七夕情人節HOPPING TOTE XXS迷你紙袋包，45,400元。圖／Balenciaga提供
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Valentino LOVE七夕限定系列手機殼。圖／Valentino提供
Valentino LOVE七夕限定系列手機殼。圖／Valentino提供
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唐嫣演繹Valentino LOVE七夕限定系列形象廣告。圖／Valentino...
唐嫣演繹Valentino LOVE七夕限定系列形象廣告。圖／Valentino提供
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