「花木蘭」劉亦菲帶貨力驚人 網友接力蓋TISSOT腕表樓

2019-07-21 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



除了是「神仙姊姊」現在的中國女星劉亦菲，近期更因為出演迪士尼電影版「花木蘭」而有了新暱稱，不僅如此，她更是可比擬楊冪的「帶貨女王」。只要是劉亦菲身上穿戴的單品，都會有瘋狂網友力挺，甚至蓋起曬表樓，讓人驚訝於她的帶貨能力。

近期的劉亦菲可說是演藝生涯和代言人工作都達到了新高峰，除了成為明年將上映的迪士尼「花木蘭」主角，在電影中一展英姿外。更陸續成為Emporio Armani、Chaumet的大中華區代言人或是品牌大使，相信都是看重劉亦菲對於中國市場的影響力。因為，在成為這些品牌代言人之前，劉亦菲最為人熟知的就是和黃曉明一同成為天梭表（TISSOT）的品牌全球大使。