「花木蘭」劉亦菲帶貨力驚人 網友接力蓋TISSOT腕表樓
除了是「神仙姊姊」現在的中國女星劉亦菲，近期更因為出演迪士尼電影版「花木蘭」而有了新暱稱，不僅如此，她更是可比擬楊冪的「帶貨女王」。只要是劉亦菲身上穿戴的單品，都會有瘋狂網友力挺，甚至蓋起曬表樓，讓人驚訝於她的帶貨能力。
近期的劉亦菲可說是演藝生涯和代言人工作都達到了新高峰，除了成為明年將上映的迪士尼「花木蘭」主角，在電影中一展英姿外。更陸續成為Emporio Armani、Chaumet的大中華區代言人或是品牌大使，相信都是看重劉亦菲對於中國市場的影響力。因為，在成為這些品牌代言人之前，劉亦菲最為人熟知的就是和黃曉明一同成為天梭表（TISSOT）的品牌全球大使。
因此，當日前TISSOT在官方的微博上，釋出一系列劉亦菲身穿白色襯衫，梳起帶瀏海造型的長髮，並配戴Carson系列女性腕表，讓粉絲們眼睛為之一亮，回應「好清新的表，一眼就愛上」、「因為代言人，這幾年都只買天梭表」。此外，網友還接力紛紛在回應中，蓋出「曬表圖」、「曬下單截圖」的討論串，甚至有粉絲表示「第一次買表沒研究，但劉亦菲代言的準沒錯」，也凸顯了中國市場的特殊處。
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