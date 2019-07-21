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換上超酷面具 永康街Gucci藝術牆慶祝新系列上市

2019-07-21 13:43聯合報 記者吳曉涵╱即時報導

自從時尚品牌Gucci將台北納入其藝術牆 (Art Wall) 城市之一後，位於永康街的這面牆就成了人氣打卡景點，遊客們只要步行於此都會忍不住抬頭看看Gucci又為這個台北最具文藝代表性的觀光勝地帶來了怎麼樣的驚喜。

告別了早秋系列形象廣告後，永康街Gucci Art Wall與世界其他城市同步換上了面具圖樣，在前幾日颱風過境的夕陽餘暉下顯得特別鬼魅迷人。原來這次的主題是為了慶祝秋冬全新打造的Gucci Manifesto系列上市，這個系列正是主打面具，各式各樣造型的面具搭配著尖銳的鉚釘，呼應當初秋冬時裝秀上的重點造型與精神，美籍猶太裔政治理論家漢娜阿倫特（Hannah Arendt）對面具的解釋—面具讓我們可以隨心所欲地表現自己，扮演我們認為最好的角色，在平等眾人當中鮮明而獨特的存在。面具，是可見和不可見之間的切割。

Gucci Manifesto系列主打T恤類商品，線上獨家款式和店舖販售的單品是不同的。3種秀上出現過的面具圖騰化身衣服正面印花，搭配背面「THE MASK AS A CUT BETWEEN VISIBLE AND INVISIBLE面具，是可見和不可見之間的切割」標語、或秋冬系列新聞稿、或是Gucci字樣，流露充滿個性和前衛精神的風格。而這系列也有自己獨特的包裝，以印有面具的黑色盒子搭配標語呈現。

Gucci秋冬時裝秀上，面具就是重點造型元素。記者吳曉涵／攝影
Gucci秋冬時裝秀上，面具就是重點造型元素。記者吳曉涵／攝影
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紐約Gucci Art Wall換上Gucci Manifesto系列主題。圖／...
紐約Gucci Art Wall換上Gucci Manifesto系列主題。圖／摘自IG
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Gucci Manifesto系列主打T恤類商品。圖／摘自官網
Gucci Manifesto系列主打T恤類商品。圖／摘自官網
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米蘭Gucci Art Wall換上Gucci Manifesto系列主題。圖／...
米蘭Gucci Art Wall換上Gucci Manifesto系列主題。圖／摘自IG
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Gucci秋冬時裝秀上，面具就是重點造型元素。圖／Gucci提供
Gucci秋冬時裝秀上，面具就是重點造型元素。圖／Gucci提供
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倫敦Gucci Art Wall換上Gucci Manifesto系列主題。圖／...
倫敦Gucci Art Wall換上Gucci Manifesto系列主題。圖／摘自IG
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永康街Gucci Art Wall與世界其他城市同步換上了面具圖樣，在前幾日颱風...
永康街Gucci Art Wall與世界其他城市同步換上了面具圖樣，在前幾日颱風過境的夕陽餘暉下顯得特別鬼魅迷人。記者吳曉涵／攝影
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Gucci Manifesto系列主打T恤類商品。圖／摘自官網
Gucci Manifesto系列主打T恤類商品。圖／摘自官網
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「THE MASK AS A CUT BETWEEN VISIBLE AND I...
「THE MASK AS A CUT BETWEEN VISIBLE AND INVISIBLE面具，是可見和不可見之間的切割」標語。圖／摘自官網
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Gucci秋冬時裝系列中，面具就是重點造型元素。記者吳曉涵／攝影
Gucci秋冬時裝系列中，面具就是重點造型元素。記者吳曉涵／攝影
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Gucci秋冬時裝秀上，面具就是重點造型元素。圖／Gucci提供
Gucci秋冬時裝秀上，面具就是重點造型元素。圖／Gucci提供
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Gucci Manifesto系列主打T恤類商品。圖／摘自官網
Gucci Manifesto系列主打T恤類商品。圖／摘自官網
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Gucci秋冬打造的面具搭配鉚釘，更強悍有氣勢。記者吳曉涵／攝影
Gucci秋冬打造的面具搭配鉚釘，更強悍有氣勢。記者吳曉涵／攝影
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香港Gucci Art Wall換上Gucci Manifesto系列主題。圖／...
香港Gucci Art Wall換上Gucci Manifesto系列主題。圖／摘自IG
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Gucci秋冬打造的面具搭配鉚釘，更強悍有氣勢。記者吳曉涵／攝影
Gucci秋冬打造的面具搭配鉚釘，更強悍有氣勢。記者吳曉涵／攝影
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