換上超酷面具 永康街Gucci藝術牆慶祝新系列上市

2019-07-21 13:43 聯合報 記者吳曉涵╱即時報導



自從時尚品牌Gucci將台北納入其藝術牆 (Art Wall) 城市之一後,位於永康街的這面牆就成了人氣打卡景點,遊客們只要步行於此都會忍不住抬頭看看Gucci又為這個台北最具文藝代表性的觀光勝地帶來了怎麼樣的驚喜。

告別了早秋系列形象廣告後,永康街Gucci Art Wall與世界其他城市同步換上了面具圖樣,在前幾日颱風過境的夕陽餘暉下顯得特別鬼魅迷人。原來這次的主題是為了慶祝秋冬全新打造的Gucci Manifesto系列上市,這個系列正是主打面具,各式各樣造型的面具搭配著尖銳的鉚釘,呼應當初秋冬時裝秀上的重點造型與精神,美籍猶太裔政治理論家漢娜阿倫特(Hannah Arendt)對面具的解釋—面具讓我們可以隨心所欲地表現自己,扮演我們認為最好的角色,在平等眾人當中鮮明而獨特的存在。面具,是可見和不可見之間的切割。