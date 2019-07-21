Off-White塗鴉包就是夯 超幽默設計讓人妻林心如、許路兒搶著背

2019-07-21 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ╱即時報導



什麼包款那麼夯？讓林心如、許路兒和徐若瑄，都願意背上身？正是潮人都搶買的Off-White全新Jitney包款系列，帶有幽默感的設計，讓不少人一眼就愛上。而超強星二代的木村光希（Koki）也在私下造型搭配時使用Alexander McQueen方正輪廓側背包款，帶起流行風潮。

設計師Virgil Abloh從往來於紐約市中心與富人避暑勝地漢普敦之間唯一的大眾運輸工具Hampton Jitney巴士獲得靈感，因為不論身份高低，所有的人都因為同一目的而搭乘巴士。這此系列共推出六種款式，每款都配有品牌經典金屬箭頭旋鈕與可拆式背帶。方正的復古輪廓，配搭細緻小牛皮材質，外觀上印有各式風格強烈的印花圖案。像是林心如、許路兒和徐若瑄所使用的白色塗鴉包，就在包身上有著「Cash Inside（內有現金）」的塗鴉字樣，凸顯了品牌的幽默感。每一款Jitney包內裡附有數個口袋，內襯選用酒紅色Nappa皮革，增添奢華觸感。