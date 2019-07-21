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家電體驗屋信義區拚場！德國百靈享飆速快感、Dyson暢玩新機

2019-07-21 12:31聯合報 記者黃筱晴╱即時報導

這個週末信義區很熱鬧！BRAUN德國百靈、Dyson不約而同打造豪華體驗屋，邀請消費者現場體驗最新產品，還有機會得限定好禮。

迎接父親節檔期，BRAUN德國百靈本週末於台北信義威秀廣場打造品牌體驗屋，除展示最新BRAUN S9、S8系列電鬍刀及各種優惠超級組合，更設置象徵檔期最大獎的德國紐柏林賽道模擬訓練機，讓消費者同步體驗高效刮鬍與高速飆車的暢快感受。

全新BRAUN S9、S8德製系列電鬍刀，搭載全新32位元智能晶片結合智能感應馬達、每秒13次持續偵測鬍鬚密度，自動調整動力讓刮鬍效率提升3倍。並同步記錄每次刮鬍時間、次數、間隔頻率，依照個人使用習慣及鬍鬚生長狀態主動提醒清潔及更換刀頭刀網組時機，打造智慧貼心的個人管家；不只續航力增加20%，外型也升級第二代LED全新儀表板、全新啞光防指紋塗層。

7月22日至8月15日，BRAUN德國百靈將緊接著於桃園台茂購物中心、高雄統一時代百貨巡迴舉辦「父子放膽飆 飆出心禮意」體驗活動。活動現場以德國紐柏林F1賽道為主題，可與賽車女郎合照打卡，並設置賽道模擬訓練機，歡迎消費者前來化身賽車手挑戰F1賽道闖關得好禮。

Dyson Home科技家居體驗屋即日起至7月28日也移師台北信義新光三越A8北大門前廣場，以「A Day at Dyson Home」為主題，模擬居家情境打造客廳、廚房、書房及臥房體驗區，讓消費者實際感受Dyson全系列智能科技如何在每天生活中幫助提昇家居健康。除了Dyson V11無線吸塵器、Pure Hot+Cool三合一涼暖空氣清淨機、Lightcycle檯燈、Airwrap造型器之外，全新即將於近日正式上市的Dyson 360 Heurist智能吸塵機器人，與新一代Dyson Supersonic吹風機也將於Dyson Home首次亮相！

Dyson Home科技家居體驗屋共有6個體驗站可供消費者實際操作體驗，每完成一個體驗站挑戰就可在下載的App中獲得完成任務的電子章，集滿電子章即可獲得Dyson限時限量好禮。接下來將巡迴高雄漢神巨蛋（10月）、新竹巨城（11月）。

消費者現場也能體驗德國紐柏林F1賽道模擬機闖關得好禮。圖／恆隆行提供
消費者現場也能體驗德國紐柏林F1賽道模擬機闖關得好禮。圖／恆隆行提供
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全新Dyson 360 Heurist智能吸塵機器人首度在台亮相，將於8月上市。...
全新Dyson 360 Heurist智能吸塵機器人首度在台亮相，將於8月上市。圖／恆隆行提供
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即日起至7月28日，Dyson Home科技家居體驗屋進駐台北信義新光三越A8北...
即日起至7月28日，Dyson Home科技家居體驗屋進駐台北信義新光三越A8北大門前廣場。圖／恆隆行提供
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可於現場體驗新一代Dyson Supersonic吹風機與Airwrap造型器。...
可於現場體驗新一代Dyson Supersonic吹風機與Airwrap造型器。圖／恆隆行提供
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父親節檔期推「寵愛老爸 頂級首選組」，買德國百靈諧震音波電鬍刀9290cc，登錄...
父親節檔期推「寵愛老爸 頂級首選組」，買德國百靈諧震音波電鬍刀9290cc，登錄送市價22,800元的BRAUN空氣清淨機，期間限定價19,888元。圖／恆隆行提供
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新生代男星吳翔震體驗德國百靈刮鬍刀最新S9系列。圖／恆隆行提供
新生代男星吳翔震體驗德國百靈刮鬍刀最新S9系列。圖／恆隆行提供
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Dyson Home科技家居體驗屋共有6個體驗站可供消費者實際操作體驗，完成體驗...
Dyson Home科技家居體驗屋共有6個體驗站可供消費者實際操作體驗，完成體驗集滿電子章即可獲得限時限量好禮。圖／恆隆行提供
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德國柏林統一時代百貨
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