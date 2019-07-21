凍齡是可以努力的 皮膚科醫師分享抗老祕訣

2019-07-21 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



近日流行的老臉App能製作出未來變老的可能樣貌，娛樂效果十足，結果也可能讓人捏把冷汗。其實，凍齡是可以努力的，年過55歲的皮膚科醫師趙昭明看起來比實際年齡年輕，他分享自己延緩肌膚老化的祕訣，包括沒下雨就跑步、多喝茶、多吃抗氧化蔬果、每日喝水2000至3000毫升以及定時上床睡飽飽。

趙昭明表示，皮膚結構可概分為表皮層、真皮層、脂肪組織層與肌肉組織層。表皮的神經醯胺等保濕因子不足，可能造成乾臉與細紋，而經常情緒波動、表情變化大的人，這時更容易因為頻繁收縮而擠出抬頭紋、皺眉紋或魚尾紋。

真皮層含有膠原蛋白，但經常被陽光中的紫外線、吃太多種口味的食物或攝取過量糖分而破壞，造成兩頰、眼窩或夫妻宮凹陷。脂肪組織層與肌肉組織層則可能因為飲食所攝取的脂肪與蛋白質不足而發生萎縮，同樣會強化凹陷問題。

因此，要延緩肌膚老化，就必須反其道而行。趙昭明表示，愛美民眾平時應注重保濕，一旦臉乾就可以隨時補充化妝水或精華液；可注意情緒維持平穩、常保愉悅心境，盡量避免表情變化過大。他說，運動與攝取充足水分則可促進血液循環與新陳代謝，維持肌膚緊緻，因此自己平日下診後，只要沒下雨就會到附近運動場慢跑40分鐘，同時每天喝足2000至3000毫升的水。