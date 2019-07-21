被譽為台灣最好吃的牛排 10月恐漲價

2019-07-21 10:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



有一款牛肉，產自於擁有104年歷史的美國懷俄明州的慕瑞枚爾（Murraymere）獨立農莊，去年底被西華飯店獨家引進，成為TOSCANA餐廳的牛排餐點後，引爆極大話題，名媛貴婦們爭先恐後要吃，還被人譽為是台灣最好吃的牛排。因為人氣太旺，西華決定「獨樂樂不若與眾樂樂」，將這款頂級美味的牛排引進同集團的台北萬豪酒店，同時不排除10月起漲價。

慕瑞枚爾農莊離被譽為「世界瑰寶、地球之眼」黃石公園約兩個小時車程，在得天獨厚的自然環境中，以人道方式放養牛隻。小牛自出生到斷奶都有牛媽媽相伴左右，以農莊自行耕種的穀物及苜蓿芽飼養而成，完全不施打任何人工藥劑。慕瑞枚爾出產的牛，被饕客公認是美國西部最好的風味。

相較其他牧場，慕瑞枚爾的牛排最大特色，就是有一股相當獨特的野味，且肉質非常鮮嫩；由於採自然放牧的飼養方式，雖不像日本和牛因為被「寵」得矜貴，所以油脂香氣逼人，但卻能吃到牛肉真正的鮮美滋味。

西華飯店創辦人劉文治長子劉恆昌第一次吃到慕瑞枚爾的牛肉時，大為驚艷，認為這就是台灣最好吃的牛排；一些名媛貴婦到TOSCANA品嚐，齒頰留香一吃就上癮。一名主演過影視劇的前電視台主播，已經吃到愛不釋口；還有一名老外，每次入住西華飯店，都指名要吃這款牛排。原因無他，除了好吃，還很便宜。

為了讓更多人一嚐美味絕倫的風味，西華近期將慕瑞枚爾的牛排，引進台北萬豪酒店的Garden Kitchen餐廳，單點售價1,780元＋10%起，加價至2,480元＋10%起可以無限享用自助餐檯前菜、湯品、甜點等美饌。以台北市高檔牛排動輒三、四千元的價格來看，這樣的售價給足誠意。