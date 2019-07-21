親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

愛妻癌逝！ 前氣象主播李富城悲痛「最愛棄我而去」

餐廳賣不完的美食半價到手…這種精明吃貨App台灣居然沒有？

被譽為台灣最好吃的牛排 10月恐漲價

2019-07-21 10:58經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

有一款牛肉，產自於擁有104年歷史的美國懷俄明州的慕瑞枚爾（Murraymere）獨立農莊，去年底被西華飯店獨家引進，成為TOSCANA餐廳的牛排餐點後，引爆極大話題，名媛貴婦們爭先恐後要吃，還被人譽為是台灣最好吃的牛排。因為人氣太旺，西華決定「獨樂樂不若與眾樂樂」，將這款頂級美味的牛排引進同集團的台北萬豪酒店，同時不排除10月起漲價

慕瑞枚爾農莊離被譽為「世界瑰寶、地球之眼」黃石公園約兩個小時車程，在得天獨厚的自然環境中，以人道方式放養牛隻。小牛自出生到斷奶都有牛媽媽相伴左右，以農莊自行耕種的穀物及苜蓿芽飼養而成，完全不施打任何人工藥劑。慕瑞枚爾出產的牛，被饕客公認是美國西部最好的風味。

相較其他牧場，慕瑞枚爾的牛排最大特色，就是有一股相當獨特的野味，且肉質非常鮮嫩；由於採自然放牧的飼養方式，雖不像日本和牛因為被「寵」得矜貴，所以油脂香氣逼人，但卻能吃到牛肉真正的鮮美滋味。

西華飯店創辦人劉文治長子劉恆昌第一次吃到慕瑞枚爾的牛肉時，大為驚艷，認為這就是台灣最好吃的牛排；一些名媛貴婦到TOSCANA品嚐，齒頰留香一吃就上癮。一名主演過影視劇的前電視台主播，已經吃到愛不釋口；還有一名老外，每次入住西華飯店，都指名要吃這款牛排。原因無他，除了好吃，還很便宜。

為了讓更多人一嚐美味絕倫的風味，西華近期將慕瑞枚爾的牛排，引進台北萬豪酒店的Garden Kitchen餐廳，單點售價1,780元＋10%起，加價至2,480元＋10%起可以無限享用自助餐檯前菜、湯品、甜點等美饌。以台北市高檔牛排動輒三、四千元的價格來看，這樣的售價給足誠意。

值得注意的是，西華當初引進慕瑞枚爾的牛排，只是想限時、限量銷售，未料大受好評，許多饕客登門要吃，還一「肉」難求，西華於是決定長期穩定供應。但因慕瑞枚爾牧場的產量有限，加上西華計畫擴大進口，因此10月起西華及萬豪提供的慕瑞枚爾牛排可能漲價。因此，要品嚐美國西部最好吃的牛排，趁未漲價前趕快去朝聖。

台北萬豪酒店Garden Kitchen餐廳主廚陳宏倫夾起一塊剛煎好的慕瑞枚爾牛...
台北萬豪酒店Garden Kitchen餐廳主廚陳宏倫夾起一塊剛煎好的慕瑞枚爾牛排，肉汁鮮美滿溢。記者韓化宇／攝影
分享
台北萬豪酒店Garden Kitchen自助餐檯的甜點種類繁多，讓饕客除了大啖牛...
台北萬豪酒店Garden Kitchen自助餐檯的甜點種類繁多，讓饕客除了大啖牛排，也可品嚐精緻點心。記者韓化宇／攝影
分享
台北萬豪酒店Garden Kitchen近期引進西華飯店的慕瑞枚爾牛排，並推出肋...
台北萬豪酒店Garden Kitchen近期引進西華飯店的慕瑞枚爾牛排，並推出肋眼及丁骨兩個部位。記者韓化宇／攝影
分享
台北萬豪酒店Garden Kitchen推出慕瑞枚爾牛排，每人2,480元＋10...
台北萬豪酒店Garden Kitchen推出慕瑞枚爾牛排，每人2,480元＋10%起，除了能享用美國西部最好吃的牛排，還可無限享用自助餐檯生菜沙拉、湯品、甜點等美饌。記者韓化宇／攝影
分享
台北萬豪酒店Garden Kitchen餐廳採挑高的落地窗設計，展延空間高度視覺...
台北萬豪酒店Garden Kitchen餐廳採挑高的落地窗設計，展延空間高度視覺比例，戶外是綠意盎然的庭園，良好的採光與窗外碧草如茵的景色，創造極佳的用餐環境。記者韓化宇／攝影
分享
台北萬豪酒店Garden Kitchen餐廳採挑高的落地窗設計，展延空間高度視覺...
台北萬豪酒店Garden Kitchen餐廳採挑高的落地窗設計，展延空間高度視覺比例，戶外是綠意盎然的庭園，良好的採光與窗外碧草如茵的景色，創造極佳的用餐環境。記者韓化宇／攝影
分享
台北萬豪酒店Garden Kitchen推出慕瑞枚爾牛排，每人2,480元＋10...
台北萬豪酒店Garden Kitchen推出慕瑞枚爾牛排，每人2,480元＋10%起，除了能享用美國西部最好吃的牛排，還可無限享用自助餐檯前菜、湯品、甜點等美饌。記者韓化宇／攝影
分享

萬豪漲價牧場
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

敖幼祥漫畫40周年 發行郵摺吸引粉絲排隊簽名

2019-07-21 11:31

伊藤潤二恐怖夜跑 高雄場更勁爆

2019-07-21 09:37

連放12小時！日本中部「3大煙火祭」 還能看古城、吃小吃

2019-07-21 00:13

紅寶石巧克力攻台 業者搶粉色商機

2019-07-20 23:50

地表最大生啤機來了！信義區快閃兩天 免費試飲

2019-07-20 18:44

LV早春男裝的透明行李箱手袋超好看 真想立馬入手帶回家

2019-07-20 17:45

情人節對表 推超高CP值經典款

2019-07-20 16:49

天后訂製鞋閃到爆 蔡依林、珍妮佛羅蓓茲都愛Stuart Weitzman

2019-07-20 15:30

熱門文章

任達華遭捅腹 醫：可能是「游泳圈」救了他

2019-07-20 16:43

8縣市豪大雨特報 中部以北慎防午後較大雨勢

2019-07-21 08:47

殺破狼周運勢／巨蟹適合和老闆斡旋加薪 水瓶工作銜接新職務

2019-07-21 00:00

未來一周還有大雷雨？氣象局：水氣減少天氣越穩定

2019-07-20 21:07

大水毀家園！老虎借人類家避難 還在床上睡了一會

2019-07-20 16:14

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top