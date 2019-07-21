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連放12小時！日本中部「3大煙火祭」 還能看古城、吃小吃

2019-07-21 00:13聯合報 記者陳睿中╱即時報導

每年夏季時的「煙火大會」，乃是日本極為重要的慶典活動。在日本中部，就有岡崎城下家康公夏祭煙火大會、岐阜長良川全國煙火大會、熊野大煙火大會等3大煙火大會，讓民眾可以探訪不一樣的夏季魅力。


岡崎城下家康公夏祭煙火大會。圖／業者提供
岡崎城下家康公夏祭煙火大會。圖／業者提供
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【岡崎城下家康公夏祭煙火大會】

位在愛知縣的岡崎市是德川家康的故鄉，而岡崎市中心的「岡崎城」除了保留不少與家康公相關的史蹟，每年夏季在此舉辦的煙火大會，更是日本少見自江戶時代便以名城為背景的煙火大會。

由於這裡是煙火製造發源地，因此長達2小時的施放過程中，可以看到金魚煙火、百花煙火等各種知名煙火綻放。現場還有150家以上的屋台小吃，而且從7月底至煙火大會時期，更有盛大的「岡崎城下家康公夏季祭典」活動。

岡崎城下家康公夏祭煙火大會

活動時間：2019年8月3日 18:50～21:00

活動會場：乙川河畔、矢作川河畔


岐阜長良川全國煙火大會。圖／業者提供
岐阜長良川全國煙火大會。圖／業者提供
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【岐阜長良川全國煙火大會】

每年夏季以清流長良川河畔為舞台的岐阜全國煙火大會，透過於7月所舉辦的「全國選拔煙火大會」集結日本全國各地精選的煙火大師。煙火大會當天更是從早到晚連續施放12小時。同時聚集將近有600間以上屋台小吃攤，是日本全國最重要的花火大會之一。

旅客至岐阜市，還可參訪「岐阜城」，見證織田信長征服天下的起點，或是搭乘空中纜車至山頂，享受舒適悠閒旅程。另外，夏季也可欣賞具有1ㄝ300年歷史的「岐阜長良川鵜飼」活動。

岐阜長良川全國煙火大會

活動時間：2019年8月3日 09:00～20:45

活動會場：長良川河畔


熊野大煙火大會。圖／業者提供
熊野大煙火大會。圖／業者提供
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【熊野大煙火大會】

不同一般煙火，位在三重縣熊野市的七里御濱海岸舉行的熊野大煙火大會，以特殊地形觀光景點「鬼ケ城」為舞台，透過兩艘奔馳的船點燃煙火，直徑約600公尺寬闊的大型海上扇形煙火在空中綻放，加上透過大小不同岩場反射的震撼爆炸聲響，充滿了聲光效果的震撼力。

旅客也可前往世界文化遺產的「紀伊山地的靈場與參拜道」，鄰近還有奇岩「獅子岩」、斷崖形成的「鬼ケ城」、日本最古老神社「花窟神社」等風景勝地。

熊野大煙火大會

活動時間：2019年8月17日 19:00～21:30

活動會場：鬼ケ城、七里御濱一帶

世界文化遺產
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