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地表最大生啤機來了！信義區快閃兩天 免費試飲

2019-07-20 18:44聯合報 記者羅建怡╱即時報導

三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S今、明(7月20日~7月21日)兩天在台北信義區新光三越A11小四方(側門入口處)登場，其中，最吸睛的是一座號稱「地表最大的生啤機」，比人還高，不少人張口站在啤酒瀑布下，或是躺在綿密泡沫的啤酒球池中拍照，排隊打卡人潮不斷。

想要在家也能享用如生啤酒般帶有細緻綿密泡沫的新鮮口感，活動現場還有深受粉絲喜愛的「三得利頂級啤酒神器」，現場操作、提供免費試飲；此外，現場消費還能將限量啤酒神器「家用生啤機」、「便利生啤機」、「啤酒薄型杯」帶回家，只送不賣，送完為止。

活動巡迴場次資訊

台北場

時間：7/20(六) 12:00~22:00；7/21(日) 12:00~21:00

地點：新光三越台北信義新天地A11側門入口 (小四方)

台中場

時間：8/3(六) 12:00~22:00；8/4(日) 12:00~21:00

地點：勤美誠品綠園道大門口

高雄場活動資訊

時間：8/17(六) 11:00~20:00；8/18(日) 11:00~20:00

地點：草衙道晴光之丘

【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

三得利頂級啤酒免費試飲吸引排隊人潮。圖／台灣三得利提供 【未成年請勿飲酒，酒後...
三得利頂級啤酒免費試飲吸引排隊人潮。圖／台灣三得利提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
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擁有神級泡沫的三得利頂級啤酒，現場提供免費試飲。圖／台灣三得利提供 【未成年請...
擁有神級泡沫的三得利頂級啤酒，現場提供免費試飲。圖／台灣三得利提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
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超好拍「地表最大生啤機」現身信義區。圖／台灣三得利提供 【未成年請勿飲酒，酒後...
超好拍「地表最大生啤機」現身信義區。圖／台灣三得利提供 【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】
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