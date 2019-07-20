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LV早春男裝的透明行李箱手袋超好看 真想立馬入手帶回家

2019-07-20 17:45聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

擅長操作街頭流行感的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監Virgil Abloh發表2020早春男裝系列，亮眼的PVC包款讓人想立馬入手，飽和色彩的配件，也為簡約輪廓的男裝帶來活潑的平衡。

傳統街頭造型，是指大眾穿著的衣物與配件，不在乎既有的時尚潮流。在Virgil Abloh賦予的街頭造型新定義中，他在2019早秋反映了全球當代群眾的每日穿衣習慣，並以這種不可或缺、習以為常的風格設計出「Staples」系列，以訂書針為名即是象徵不同的配件都可自然搭配組合，也帶來無拘無束、從正式跨到運動風格的穿搭樣式，2020早春承襲了這樣的思維模式，運用奢華面料和簡約輪廓打造精緻的男裝質感。

可雙面穿的皮革獵裝（saharienne）結合夾克與大衣，推出駱駝棕與海軍藍的典雅色系，工裝或工作褲則是街頭造型的重要基礎，多個立體口袋仍是特色之一，Virgil Abloh將夾層概念極大化，善用他在路易威登的招牌背心，將配件與墊肩上衣、羽絨外套、長版襯衫結合，成為具有識別度的款式。

針織貂皮上衣或是浪漫風衣運用沙漠迷彩的印花，融合粗獷與優雅兩種風貌，軍用夾克與短褲則以木頭紋路做印花，相當特別；而在Virgil Abloh擅長的配件部分，手袋結合了路易威登傳統與日常物件，讓人聯想到牛奶盒或工具箱等日常用品，PVC透明粒面手袋則是以路易威登Epi皮革系列的工藝精心設計。早春鞋履以黑色、棕色摩砂皮革工作靴為主，採用橡膠鞋底，運用Epi皮革細節強調船鞋細部特色，經典的trainer運動鞋以側面雙滾邊強調，在正裝之間襯出盡其在我的個性品味。

Virgil Abbloh擅長在俐落的西裝輪廓中，於布紋上做趣味的細節變化。圖／...
Virgil Abbloh擅長在俐落的西裝輪廓中，於布紋上做趣味的細節變化。圖／LV提供
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透明的手袋簡淨時髦，讓人好想立馬入手。圖／LV提供
透明的手袋簡淨時髦，讓人好想立馬入手。圖／LV提供
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延續2019早秋的Stamples概念，Virgil Abloh打造他心中面料奢...
延續2019早秋的Stamples概念，Virgil Abloh打造他心中面料奢華、剪裁俐落的2020早春街頭造型。圖／LV提供
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色彩飽和的手袋成為2020早春男裝的一大亮點。圖／LV提供
色彩飽和的手袋成為2020早春男裝的一大亮點。圖／LV提供
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以沙漠迷彩等印花為服裝圖樣，同時展現曠野的粗礪與面料的精緻。圖／LV提供
以沙漠迷彩等印花為服裝圖樣，同時展現曠野的粗礪與面料的精緻。圖／LV提供
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2020早春的服裝印花運用沙漠迷彩或是木紋打造。圖／LV提供
2020早春的服裝印花運用沙漠迷彩或是木紋打造。圖／LV提供
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