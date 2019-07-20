LV早春男裝的透明行李箱手袋超好看 真想立馬入手帶回家

2019-07-20 17:45 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



擅長操作街頭流行感的路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）男裝藝術總監Virgil Abloh發表2020早春男裝系列，亮眼的PVC包款讓人想立馬入手，飽和色彩的配件，也為簡約輪廓的男裝帶來活潑的平衡。

傳統街頭造型，是指大眾穿著的衣物與配件，不在乎既有的時尚潮流。在Virgil Abloh賦予的街頭造型新定義中，他在2019早秋反映了全球當代群眾的每日穿衣習慣，並以這種不可或缺、習以為常的風格設計出「Staples」系列，以訂書針為名即是象徵不同的配件都可自然搭配組合，也帶來無拘無束、從正式跨到運動風格的穿搭樣式，2020早春承襲了這樣的思維模式，運用奢華面料和簡約輪廓打造精緻的男裝質感。

可雙面穿的皮革獵裝（saharienne）結合夾克與大衣，推出駱駝棕與海軍藍的典雅色系，工裝或工作褲則是街頭造型的重要基礎，多個立體口袋仍是特色之一，Virgil Abloh將夾層概念極大化，善用他在路易威登的招牌背心，將配件與墊肩上衣、羽絨外套、長版襯衫結合，成為具有識別度的款式。