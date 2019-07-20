情人節對表 推超高CP值經典款

2019-07-20 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



今年的七夕情人節落在父親節前一天的8月7日。愈來愈多情侶夫妻，因為穿搭風格迥異，偏好透過配戴對表，表達「心手相連」的心機小巧思，又能融入自己的服裝。而具有紀念價值的腕表，還能當作每年的紀念，送給對方時自己有能擁有一件值得紀念的禮物，也難怪成為情人節送禮首選。

因為對表買起來一次就要一對，若預算有限，一直以高CP值出名的梅花表（TITONI）不能錯過。情人節推薦的宇宙系列，特殊海浪形鋸齒表圈設計是標誌，以金色PVD處理，搭配不鏽鋼表殼與鍊帶，特別具有辨識度，而雙色的配色更是非常百搭。男女表分別為41毫米與33.5毫米，均採用牢靠耐用的ETA自動上鍊機芯。