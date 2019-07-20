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情人節對表 推超高CP值經典款

2019-07-20 16:49聯合報 記者孫曼╱即時報導

今年的七夕情人節落在父親節前一天的8月7日。愈來愈多情侶夫妻，因為穿搭風格迥異，偏好透過配戴對表，表達「心手相連」的心機小巧思，又能融入自己的服裝。而具有紀念價值的腕表，還能當作每年的紀念，送給對方時自己有能擁有一件值得紀念的禮物，也難怪成為情人節送禮首選。

因為對表買起來一次就要一對，若預算有限，一直以高CP值出名的梅花表（TITONI）不能錯過。情人節推薦的宇宙系列，特殊海浪形鋸齒表圈設計是標誌，以金色PVD處理，搭配不鏽鋼表殼與鍊帶，特別具有辨識度，而雙色的配色更是非常百搭。男女表分別為41毫米與33.5毫米，均採用牢靠耐用的ETA自動上鍊機芯。

當然，追求經典的話，古馳（GUCCI）的G-Timeless新作有融合諸多品牌經典符碼的設計細節。G-Timeless Contemporary表面均採用極具代表性的Gucci刺繡工藝，以綠紅綠條紋為底色，飾以金色金屬線刺繡的大型Gucci蜜蜂圖案，搭配黃金PVD表殼、品牌以著名皮革工藝製作的白色小牛皮表帶。提供兩種尺寸選擇，包括適合較纖細手腕的27毫米及男女皆宜的38毫米中性尺寸。百搭的風格為各種造型加上絕對的Gucci色彩，是休閒穿著的完美配件。

梅花表宇宙系列男女PVD玫瑰金色對表，男表36,600元；女表37,400元。圖...
梅花表宇宙系列男女PVD玫瑰金色對表，男表36,600元；女表37,400元。圖／梅花表提供
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Gucci G-Timeless Contemporary系列中碼38毫米，30...
Gucci G-Timeless Contemporary系列中碼38毫米，30,000元。圖／古馳提供
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Gucci G-Timeless Contemporary系列小碼27毫米，28...
Gucci G-Timeless Contemporary系列小碼27毫米，28,000元。圖／古馳提供
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梅花表宇宙系列男女PVD玫瑰金色對表，男表36,600元；女表37,400元。圖...
梅花表宇宙系列男女PVD玫瑰金色對表，男表36,600元；女表37,400元。圖／梅花表提供
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情人節Gucci
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