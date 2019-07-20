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安潔莉娜裘莉、張鈞甯的「完美氣質穿搭」 仙氣造價衝破10萬元

2019-07-20 14:53聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

燠熱盛夏中的仙氣穿搭，為視覺帶來一絲清涼愉悅，安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與張鈞甯近期選穿的服裝都有希臘女神般的慵懶隨意，在高顏值、好氣質的襯托下，完全賞心悅目，價格也像仙氣一樣飄在雲端，突破10萬元。

義大利品牌Loro Piana在2019春夏季以自然清新的海洋調，搭襯行李箱的經典條紋裝飾設計，張鈞甯穿的Lisa棉紡絲綢連身裙，是薄紗編織棉質的摩洛哥長衫（Caftan）風格連身裙，領口邊緣點綴手工刺繡裝飾，泡泡袖造型的袖身帶來空氣感，整體薄透輕盈、簡單而富於細節；她搭了同品牌小牛皮腰帶與Kristin小羊皮涼鞋，編織工藝散發舒爽的海洋情調，配襯的Chloé Aby雲朵淺藍鎖頭包則呼應服裝的仙氣。

安潔莉娜裘莉日前也選穿了Loro Piana的Camille連身裙，以Silk Étoile絲綢質料製成，附飄帶加上細緻條紋，營造飛揚輕盈的視覺，她配戴的太陽眼鏡來自路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）Paris Texas款式，此墨鏡深得女神之喜愛，被拍到多次都是以此搭配，她身穿另一套近20萬台幣價格的THE ROW皺褶長袍時，也是配襯路易威登的Paris Texas墨鏡以及B Blossom黃K金和白K金配密鑲鑽石耳環、戒指，肩背CELINE Triomphe手袋，綻放奢華的女神風采。

張鈞甯身穿Loro Piana 2019春夏棉紡絲綢連身裙、小羊皮涼鞋，搭襯Ch...
張鈞甯身穿Loro Piana 2019春夏棉紡絲綢連身裙、小羊皮涼鞋，搭襯Chloé Aby雲朵淺藍鎖頭包。圖／取自臉書
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張鈞甯選穿的Loro Piana Kristin小羊皮涼鞋，售價34,700元。...
張鈞甯選穿的Loro Piana Kristin小羊皮涼鞋，售價34,700元。圖／Loro Piana提供
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張鈞甯使用CHLOÉ Aby雲朵淺藍鎖頭包，售價73,800元。圖／CHLOÉ提...
張鈞甯使用CHLOÉ Aby雲朵淺藍鎖頭包，售價73,800元。圖／CHLOÉ提供
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安潔莉娜裘莉身穿THE ROW縐褶長袍，配襯路易威登Paris Texas墨鏡以...
安潔莉娜裘莉身穿THE ROW縐褶長袍，配襯路易威登Paris Texas墨鏡以及B Blossom黃K金和白K金配密鑲鑽石耳環、戒指，背CELINE Triomphe手袋。圖／LV提供
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安潔莉娜裘莉身穿THE ROW縐褶長袍，配襯CELINE Triomphe手袋。...
安潔莉娜裘莉身穿THE ROW縐褶長袍，配襯CELINE Triomphe手袋。圖／取自www.whowhatwear.com
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安潔莉娜裘莉多次配戴路易威登Paris Texas太陽眼鏡，售價22,900元。...
安潔莉娜裘莉多次配戴路易威登Paris Texas太陽眼鏡，售價22,900元。圖／LV提供
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安潔莉娜裘莉選穿的Loro Piana的Camille連身裙，價格店洽。圖／Lo...
安潔莉娜裘莉選穿的Loro Piana的Camille連身裙，價格店洽。圖／Loro Piana提供
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張鈞甯選穿的Loro Piana Lisa棉紡絲綢連身裙，售價10萬5,700元...
張鈞甯選穿的Loro Piana Lisa棉紡絲綢連身裙，售價10萬5,700元。
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張鈞甯身穿Loro Piana 2019春夏棉紡絲綢連身裙、小羊皮涼鞋，搭襯Ch...
張鈞甯身穿Loro Piana 2019春夏棉紡絲綢連身裙、小羊皮涼鞋，搭襯Chloé Aby雲朵淺藍鎖頭包。圖／取自臉書
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張鈞甯身穿Loro Piana 2019春夏棉紡絲綢連身裙、小羊皮涼鞋，搭襯Ch...
張鈞甯身穿Loro Piana 2019春夏棉紡絲綢連身裙、小羊皮涼鞋，搭襯Chloé Aby雲朵淺藍鎖頭包。圖／取自臉書
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安潔莉娜裘莉身穿Loro Piana的Camille連身裙，搭配路易威登Pari...
安潔莉娜裘莉身穿Loro Piana的Camille連身裙，搭配路易威登Paris Texas墨鏡。圖／取自www.celebritystyleguide.com
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安潔莉娜裘莉選穿的THE ROW縐褶長袍，售價6,150美元、約新台幣19萬2,...
安潔莉娜裘莉選穿的THE ROW縐褶長袍，售價6,150美元、約新台幣19萬2,550元。圖／取自www.bergdorfgoodman.com
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義大利希臘
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