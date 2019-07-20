安潔莉娜裘莉、張鈞甯的「完美氣質穿搭」 仙氣造價衝破10萬元

2019-07-20 14:53 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



燠熱盛夏中的仙氣穿搭，為視覺帶來一絲清涼愉悅，安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與張鈞甯近期選穿的服裝都有希臘女神般的慵懶隨意，在高顏值、好氣質的襯托下，完全賞心悅目，價格也像仙氣一樣飄在雲端，突破10萬元。

義大利品牌Loro Piana在2019春夏季以自然清新的海洋調，搭襯行李箱的經典條紋裝飾設計，張鈞甯穿的Lisa棉紡絲綢連身裙，是薄紗編織棉質的摩洛哥長衫（Caftan）風格連身裙，領口邊緣點綴手工刺繡裝飾，泡泡袖造型的袖身帶來空氣感，整體薄透輕盈、簡單而富於細節；她搭了同品牌小牛皮腰帶與Kristin小羊皮涼鞋，編織工藝散發舒爽的海洋情調，配襯的Chloé Aby雲朵淺藍鎖頭包則呼應服裝的仙氣。