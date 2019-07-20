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特調「泰式奶茶唇」！露華濃3招經典色號混疊出絕美泰奶唇色

2019-07-20 14:50聯合報 記者陳立儀╱即時報導

今年夏天開架唇彩3大人氣指標就是玫瑰色、奶茶色與珊瑚色，色號豐富的REVLON露華濃經典璀璨唇膏系列分享「泰式奶茶唇色特調配方」，透過疊擦手法，將奶茶色唇膏與珊瑚色調的果汁色唇膏混疊出絕美泰奶色，是美妝愛好者的必學絕竅。

REVLON露華濃表示，奶茶色唇膏遇到2019年年度代表色珊瑚色（Living Coral）時，可混疊出讓人愛不釋手的泰奶色調，共有3種不同濃度，以1：1的比例，先用奶茶色唇膏打底，再疊上珊瑚色唇膏後輕輕一抿即可，享受1＋1＝3、兩支唇膏三種風貌的疊擦玩色法。風格鮮明的特濃泰奶唇可用「240檀香氣息」＋「750盛夏戀橙」，正濃的經典泰奶色可用「225粉玫女伶」＋「005霧漾夕橘」，小濃的嬌嫩泰奶色可用「325暗夜玫瑰」＋「677甜漾子夜」。

屈臣氏獨家販售的REVLON露華濃經典璀璨唇膏「445柚色玫瑰」自2017年在台上市以來，始終是一再補貨、一再售罄的銷售常勝軍，穩坐眾家玫瑰色唇膏當中的后座；帶有細緻珠光的「637裸色霧粉」可說是445柚色玫瑰的珠光版，「049玫瑰勇氣」的霧面質地與褐粉調色澤，則完美詮釋了乾燥玫瑰色。

近來網路熱蒐的奶茶色，比裸色唇膏更顯好氣色，並容易與其他彩妝配色，是實用又時髦的色選，首推屈臣氏獨家的REVLON露華濃經典璀璨唇膏「240檀香氣息」，是不挑膚色的百搭奶茶色；康是美獨家的「225粉玫女伶」色調像是在奶茶中加入肉桂等風味獨特的香料；寶雅獨家的「325暗夜玫瑰」兼具玫瑰色調與奶茶色調的魅力。

至於2019 Pantone年度代表色Living Coral活珊瑚橘，REVLON露華濃經典璀璨唇膏推薦寶雅獨家的「677甜漾子夜」、屈臣氏獨家的「750盛夏戀橙」、康是美獨家的「005霧漾夕橘」，讓閃耀著水潤感的果汁唇演繹專屬夏季的熱情性感。

REVLON露華濃經典璀璨唇膏「325暗夜玫瑰」。圖／露華濃提供
REVLON露華濃經典璀璨唇膏「325暗夜玫瑰」。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃經典璀璨唇膏「225粉玫女伶」。圖／露華濃提供
REVLON露華濃經典璀璨唇膏「225粉玫女伶」。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃分享奶茶色唇膏與2019年年度代表色珊瑚色（Living Co...
REVLON露華濃分享奶茶色唇膏與2019年年度代表色珊瑚色（Living Coral）可混疊出令人愛不釋手的泰奶色美唇。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃經典璀璨唇膏「750盛夏戀橙」。圖／露華濃提供
REVLON露華濃經典璀璨唇膏「750盛夏戀橙」。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃經典璀璨唇膏「677甜漾子夜」。圖／露華濃提供
REVLON露華濃經典璀璨唇膏「677甜漾子夜」。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃經典璀璨唇膏「005霧漾夕橘」。圖／露華濃提供
REVLON露華濃經典璀璨唇膏「005霧漾夕橘」。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃經典璀璨唇膏「240檀香氣息」。圖／露華濃提供
REVLON露華濃經典璀璨唇膏「240檀香氣息」。圖／露華濃提供
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REVLON露華濃分享奶茶色唇膏與2019年年度代表色珊瑚色（Living Co...
REVLON露華濃分享奶茶色唇膏與2019年年度代表色珊瑚色（Living Coral）可混疊出令人愛不釋手的泰奶色美唇。圖／露華濃提供
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奶茶珊瑚果汁
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