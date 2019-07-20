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一顆千元！日本岡山清水白桃再現頂級超市驚人消費力

2019-07-20 12:31經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

「頂級超市」裡除了賣自歐美、日本進口的各式產品外，近來也推「現點現做」牌攬客，亞洲最大超市「微風南山超市」的現點現做占一成，並以最完整的和牛為號召，相當吸引愛嘗鮮的頂級饕客。但，今夏微風超市首度推出的日本岡山清水白桃，一顆要價近千元，則再現頂級超市的驚人消費力。

日本岡山縣政府今年特別與Breeze Super合作舉辦日本岡山物產展，這也是首度由南山旗艦店、復興本店與南京店三家分店攜手聯展，日本岡山縣知事伊原木隆太特別親自來台，頒予日本岡山果物取扱店證書給微風超市，他更首度帶來進口的日本岡山清水白桃。

Breeze Super岡山物產展自即日起至7月31日舉辦，日本岡山縣知事伊原木隆太除了帶來首次登台亮相的清水白桃外，還有岡山麝香葡萄、比歐內葡萄等岡山當令高品級水果。

此次Breeze Super也引進岡山水果果醬、水果凍飲、清水白桃及麝香葡萄風味飲等水果關連性商品等一系列商品，並邀請旬果屋以當季的岡山葡萄為主角，量身打造精緻手作水果甜點，在南山旗艦店特別販售。

此外，現場也有岡山特產越光米、倉敷醬油、味噌、鰻魚炊飯料、牡犡炊飯料、手工素麵、蒟蒻、海苔、米菓子等多樣物產。另，現場也會實演以岡山特產醋漬青花魚製成押壽司、散壽司、由主廚特製蒲燒豬熟食便當，高人氣的岡山手工仙貝職人鈴木健一也重返南山店，手工製作仙貝限定販售。

同時，岡山展活動期間也特別推出抽獎活動，購買岡山展商品單筆消費滿500元，即可憑當日發票現場參加抽獎，有機會獲岡山水蜜桃禮盒、岡山麝香葡萄禮盒等大獎。還有超可愛日本岡山縣吉祥物桃太郎「ももっち」也跟著岡山縣知事來台，在20、27、28日南山店舉辦見面會，21日也將到復興本店與消費者互動。

岡山清水白桃禮盒（2kg 6-8顆），定價價6,000元。 圖／Breeze S...
岡山清水白桃禮盒（2kg 6-8顆），定價價6,000元。 圖／Breeze Super提供
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岡山微風南山甜點
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