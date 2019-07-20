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全國電子Digital City台中大雅店開幕！今明兩天限時1元起標拍賣快衝一波

2019-07-20 11:58聯合報 記者陳立儀╱即時報導

全國電子全新通路品牌「Digital City」台中大雅店今天（7月20日）正式開幕，好康拍賣於今、明兩天下午2點及晚上7點舉辦，多樣3C家電1元起標或以超低一口價開賣。即日起至7月24日推出開幕慶活動，吸塵器、電子鍋、手機、運動手環等數十款生活3C家電祭出超狂優惠，包括7月20日dyson SV11無線吸塵器展示品出清特價9,999元、限量5台；7月21日LG 55型4K聯網LED液晶電視展示品出清不到兩萬元、限量3台；7月22日SAMSUNG 14公斤洗脫滾筒洗衣機展示品出清價不到兩萬元、限量10台；ASUS 14吋四核心筆電不到7,000元就能入手。

全國電子Digital City自2017年至今已陸續在高雄、台中、屏東、台南、台北、彰化等地展店，台中大雅店為第9家據點；看準台中市消費者對於智慧家電及數位精品需求高，因此台中市是目前單一縣市店數最多的地方，台中大雅店已是Digital City在大台中區的第3家門市。

台中大雅店位於中清路及雅潭路口，是台中市大雅區相當熱鬧的商圈之一，擁有約160坪賣場空間，一大門櫃台正後方是中台灣消費者相當關注的空氣相關家電專區，3C數位專區匯集了Apple、Acer、ASUS、MSI、SAMSUNG、Lenovo、hp、EPSON等品牌，同時提供5大電信門號申辦服務，超夯的8K、QLED、OLED電視及LG免曬衣乾衣機、LG TWIN WASH洗衣機、LG敲敲門冰箱、dyson、小米新品等都可以在大雅店一站購足。

即日起至7月24日到全國電子Digital City大雅店選購空調、電視、冰箱、洗衣機、生活小家電、空氣清淨機、除濕機等指定家電可享9折優惠；買電腦提供30期零利率分期，指定輕薄電腦加送市價4,790元的Office家用版2019，指定款電腦送市價1,880元的英國HYPE經典潮包，購買指定Apple商品享滿萬元現折1,000元，Swtich主機加購周邊或遊戲片也有加購優惠。

開幕活動期間單筆消費滿1,000元可參加尊榮滿額抽，將分別於7月21日及7月24日晚上8點抽出4K大尺寸電視、冰箱、洗衣機等3C大獎；開幕期間單筆消費3C家電滿20,000元以上現場立即可獲得滿額好禮。

全國電子DigitalCity台中大雅店今天（7月20日）開幕。圖／全國電子提供
全國電子DigitalCity台中大雅店今天（7月20日）開幕。圖／全國電子提供
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全國電子DigitalCity台中大雅店位於中清路及雅潭路口，擁有約160坪賣場...
全國電子DigitalCity台中大雅店位於中清路及雅潭路口，擁有約160坪賣場空間。圖／全國電子提供
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全國電子DigitalCity台中大雅店影視專區可體驗超夯的8K、QLED、OL...
全國電子DigitalCity台中大雅店影視專區可體驗超夯的8K、QLED、OLED電視，SAMSUNG、SONY、Panasonic、LG、CHIMEI等新潮夯品完整呈現。圖／全國電子提供
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3C台中市
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