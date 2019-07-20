「珍珠土石流」來了！鹹甜點都爆漿 粉圓首次滾進五星飯店餐桌

2019-07-20 09:50 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



曾經榮登美國CNN有線電視網「全世界最好喝飲料調查榜」、揚名世界的台灣之光「珍珠奶茶」，正在全球各大城市掀起珍奶旋風。台北晶華也在今夏翻玩享譽全球的「珍珠粉圓」，即日起至8月31日在酒店一樓azie與Regent Gift Shop、二樓上庭酒廊、三樓晶華軒、地下二樓祕密花園以及館外的故宮晶華，推出「全民瘋珍珠‧粉圓嘉年華」。

集結5間餐廳主廚團隊的巧思、「珍珠粉圓」將成為各式糕點與料理的主角，包括可頌、戚風、提拉米蘇，披薩餃、蛋塔、流沙包等，有甜有鹹、有中式也有西式，顛覆味蕾。

主導「全民瘋珍珠‧粉圓嘉年華」西式甜點製作的是晶華酒店新任的點心房行政主廚安卓歷亞．柏諾菲尼(Andrea Bonaffini)，業界好友都稱他為「甜點界的馬可波羅」。他最推薦家鄉著名甜品提拉米蘇的變身款—滿滿空氣感的「珍珠輕羽提拉米蘇」，有別於一般傳統款的濃厚口感，主廚期望創造出輕盈的爽口滋味，最與眾不同的技法就是將馬斯卡邦起司、蛋黃、糖、鮮奶油打入氮氣製成的空氣感十足起士奶油，撒上可可粉與珍珠，即成就這若有似無、輕柔綿密的全新美味。

「珍奶爆漿可頌」夾入以鮮奶油、紅茶、糖慢火熬煮而成的奶茶餡，最後注入Q彈珍珠，品嘗時每一口都可嘗到爆漿的滋味。另有外型宛如一片黑糖珍珠瀑布般流下的「珍珠奶茶戚風」，視覺感超強。

廣式茶點搭上珍珠，也不違和。晶華酒店新任中式點心行政主廚吳滿權，推出「珍珠酥皮蛋塔」與「珍珠黑金流沙包」，切開來，「珍珠土石流」奔流而下。