比米粒還小！東京迪士尼海洋「最小的隱藏米奇」竟就藏在海報裡
「隱藏版米奇」是許多資深玩家赴東京迪士尼度假區時的搜尋目標。不論是在牆壁、地板，都有可能看見隱藏版米奇的身影。其實在東京迪士尼海洋的發現港的某張海報內，就藏有2隻隱藏版的米奇，其中更有一隻比米粒還小的超迷你隱藏米奇，號稱是「全東京迪士尼海洋最小的隱藏米奇」，等著粉絲發掘。
不論是東京迪士尼樂園或是東京迪士尼海洋，在建築物、裝飾物的細節中，常可見到偷偷藏身其中的米奇頭像。儘管圓滾滾的頭與耳朵辨識度極高，但是這些隱藏米奇常常會巧妙地與環境結合，令人無法第一時間找出身影。
通常提到隱藏版米奇的藏身地點，玩家交流時常會語帶保留，藉此保留其他玩家找尋的樂趣。例如在園區內的一間路邊攤位上，門柱就掛著2顆圓潤的葫蘆，只要找對角度，就可以看見隱藏的米奇頭浮現出來，也是有趣。另外，在其中一間紀念品商店的木地板上，一枚鉚釘就是米奇的頭像造型，若不低頭仔細觀看，也很容易就會錯過。
而在發現港區的一張海報中，繪製有觀眾欣賞水上逗趣船的身影。只是若仔細搜索，可以發現有2艘小船與1處漣漪，正好構成了米奇的頭像！而在圖畫中噴水池所噴出的水滴，其中一顆也正是米奇的臉，大小比米粒還小，實在難以發掘。只是這種成功找到隱藏米奇的樂趣，也正是東京迪士尼度假區的魅力之一。
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