比米粒還小！東京迪士尼海洋「最小的隱藏米奇」竟就藏在海報裡

2019-07-19 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ╱即時報導



「隱藏版米奇」是許多資深玩家赴東京迪士尼度假區時的搜尋目標。不論是在牆壁、地板，都有可能看見隱藏版米奇的身影。其實在東京迪士尼海洋的發現港的某張海報內，就藏有2隻隱藏版的米奇，其中更有一隻比米粒還小的超迷你隱藏米奇，號稱是「全東京迪士尼海洋最小的隱藏米奇」，等著粉絲發掘。

不論是東京迪士尼樂園或是東京迪士尼海洋，在建築物、裝飾物的細節中，常可見到偷偷藏身其中的米奇頭像。儘管圓滾滾的頭與耳朵辨識度極高，但是這些隱藏米奇常常會巧妙地與環境結合，令人無法第一時間找出身影。

通常提到隱藏版米奇的藏身地點，玩家交流時常會語帶保留，藉此保留其他玩家找尋的樂趣。例如在園區內的一間路邊攤位上，門柱就掛著2顆圓潤的葫蘆，只要找對角度，就可以看見隱藏的米奇頭浮現出來，也是有趣。另外，在其中一間紀念品商店的木地板上，一枚鉚釘就是米奇的頭像造型，若不低頭仔細觀看，也很容易就會錯過。