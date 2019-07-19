百貨超市日本展交鋒 微風超市「岡山白桃」對決city’super「和歌山水蜜桃」

2019-07-19 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



日本夏季正是水蜜桃豐收盛產之際，而百貨有不少出手大方的主顧客喜愛日本水果的高質量。現在百貨兩大超市分別推出日本兩大物產展，微風的Breeze Super主打「日本岡山物產展」與city’super主打「日本和歌山物產展」，形成「岡山白桃」與「和歌山水蜜桃」的兩大「桃系」對決。

日本岡山縣政府今年與Breeze Super合作舉辦「日本岡山物產展」，在微風南山旗艦店、復興本店與南京店三店攜手聯展，即日起至7月31日舉辦。

岡山縣水果近年更以水蜜桃、麝香葡萄等頂級水果打入國際市場，Breeze Super搶先引進岡山清水白桃以及岡山麝香葡萄、比歐內葡萄等岡山當令高級水果。同步引進岡山水果果醬、水果凍飲、清水白桃及麝香葡萄風味飲等水果系列商品，並邀請「旬果屋」以當季的岡山葡萄為主角，量身打造精緻手作水果甜點，在南山旗艦店特別販售。

Breeze Super岡山展活動期間，購買岡山展商品單筆消費滿500元，即可憑當日發票現場抽獎，有機會把岡山水蜜桃禮盒、岡山麝香葡萄禮盒帶回家。

city’super即日起至8/8在台北復興店、天母店及板橋店舉辦「和歌山物產展」，推出多樣適合炎炎夏日享用的和歌山人氣美食。