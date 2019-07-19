中元普渡買什麼討好好兄弟？網購「買氣最夯TOP 3」就是它

2019-07-19 19:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



中元普渡即將到來，拜拜討好好兄弟也要跟上潮流，根據Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩超級商城盤點中元美食熱銷狀況，發現今年供品採購以特色拌麵、健康氣泡水、異國零食風為3大趨勢；momo購物網推出近百款中元拜拜箱，人氣超旺的曾拌麵、異國美食辛拉麵與樂天小熊乾等一箱俱全；樂天市場即日起至7月31日推出「中元來樂天，餵飽貞子先」48小時閃電出貨專區，包括北海道薯條三兄弟、曾經入選全球10大好吃泡麵的一平夜店炒麵都能輕鬆買。

Yahoo奇摩購物中心品類經理李佩潔表示，以往中元節平均客單價約落在700～1000元，其中以零食澎湃箱、箱購泡麵等大箱團購組銷售彈跳最顯著，迎戰中元採購潮，Yahoo奇摩購物中心相關商品備貨量提高5成，即日起至8月15日慶讚中元萬件食品、清潔用品6折起。

泡麵、飲料是中元普渡供品的熱門選項，根據Yahoo奇摩購物中心統計，今年名人代言或知名餐廳聯名開發、口味獨特的特色拌麵為主流，最受歡迎的特色拌麵TOP 3為曾國城研發製作的過海製麵所曾拌麵、A-Lin代言的老媽拌麵、賈靜雯創辦的賈以食日麻花麵，曾拌麵與老媽拌麵每月熱銷破千包，拿下拌麵類熱銷榜冠亞軍；麻辣鍋品牌太和殿也推出慶讚中元普渡禮盒組，老媽拌麵則聯名泰國藍象餐廳再推新口味紅咖哩、綠咖哩乾拌麵。

近來消費者在飲料挑選上愈來愈注重纖體、低熱量、零負擔等訴求，除偏好選擇原味或風味氣泡水，Yahoo奇摩超級商城氣泡水熱銷品牌TOP 3為法國沛綠雅Perrier、舒味思、CrystalValley礦沛；標榜結合膳食纖維的氣泡水、天然水果風味氣泡水也大受青睞，S.Pellegrino聖沛黎洛零卡香氛氣泡飲7月在Yahoo奇摩購物中心全台獨家首賣。

零食多以大包裝與箱購為主，今年箱購零食也吹起異國風，Yahoo奇摩購物中心堅果類商品銷售最旺的是萬歲牌杏仁小魚，其次是迎合健康趨勢的明治特級蘇打餅；另外像是熱銷常勝軍的韓國小雞香脆點心麵、旅韓必買的Toms Gilim杏仁果與好麗友烏龜玉米脆片、海太辣炒年糕餅乾、激安殿堂竹鹽海苔等都是榜上熱銷的箱購韓國零食。

momo網路購即日起至7月28日推出多款中元拜拜箱、涮嘴零食、沁涼好飲、三牲海鮮、水果甜點等限時優惠5折起，還有每日限定1元搶，指定商品單筆滿額登記送飛樂免油氣炸鍋、百元mo幣等好康，同時也提供大宗採購管道，不論是住宅社區或公司行號皆可透過專人服務，以更便捷的方式大量購買祭祀商品，再加上momo速達商品服務，預估中元業績可望較去年同期成長5成。momo摩天商城「兄弟我挺你」有buy有保庇3折起活動開跑，精選出環保金組合、開運平安食品組、自動念佛機等中元普渡商品。

momo購物網今年有近百款中元拜拜箱，針對「心意拜」與「豪華拜」兩大消費族群推出499～8,888不等的組合商品，像是集結台灣人最愛蚵仔煎洋芋片、八寶粥、肉燥泡麵等的「元滿平安箱」和「66吉祥好運組」，還有售價1,299元的「金澎湃12件組」、售價3,888元的「超級發發發熱銷組」等。另外也加入話題美食，包括老媽拌麵X藍象餐廳紅咖哩／綠咖哩拌麵、星球工坊X KIKI椒麻爆米花等助陣。