韓劇女神都愛戴的輕珠寶STONEHENgE登台 全台首店進駐復興SOGO

2019-07-19 19:07 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ╱即時報導



這幾年韓劇、K-POP韓流發燒，也出現所謂的「韓劇經濟學」，在一部收視率高的韓劇中，劇中男女主角的所穿的衣服、配戴的飾品、用的保養化妝品，都是商機，吸引粉絲想要跟進擁有。現在，由南韓女神「全智賢」代言，人氣女星朴敏英、劉仁娜在韓劇中都曾頻繁配戴的南韓輕珠寶品牌「STONEHENgE」即將首度登台，全台首店進駐台北SOGO復興館B1，8/8開幕。

南韓品牌「STONEHENgE」代言人就是南韓女神級女星全智賢，朴敏英在「金秘書為何那樣」、劉仁娜在「觸及真心」等夯劇中，都愛戴著「STONEHENgE」各式輕珠寶頻繁入鏡，她們最常配戴的就是可以點亮美麗臉龐的各式耳環與凸顯出纖細鎖骨的細緻項鍊。

「STONEHENgE」是屬於非常適合日常配戴的輕珠寶，細緻優雅的款式，不張牙舞爪沒有任何侵略感，散發讓人想要親近的優雅女人味，材質主要為純銀、14K黃金、14K玫瑰金等，大部分鑲嵌鋯石。點綴在耳際、頸項間，淡淡一抹耀眼，有著低調美。像這種講究日常每天都可配戴、實用的款式，自然也可以不用怕退流行、配戴的長久了。