FENDI x倫敦Harrods百貨快閃店 像黑白漫畫的咖啡館讓人好想去打卡

2019-07-19 18:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



FENDI和英國Harrods百貨合作推出獨特的夏日快閃店，包括期間限定的FENDI Peekaboo Bar、FENDI CAFFE及鞋履與男裝限定店，讓整座百貨公司洋溢著漫畫般的趣味筆觸。

7月份特別打造的英國Harrods百貨公司FENDI店鋪，由洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides以他名為「Reality to Idea」的超現實主義風格，重塑空間風格，從物體到建築物覆蓋了他創作的黑白圖案，為招牌FF logo進行華麗變身，也符合FENDI的幽默感。其中的Peekaboo Bar在7月份開設，可訂製個人專屬Mini Peekaboo包款，材質包括小牛皮、漆皮在內逾20種選擇，可拆式提把也有25款，Defender保護套可選綢緞材質或加入消費者選擇的縮寫字母，成為個人的奢華表徵。