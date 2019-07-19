FENDI x倫敦Harrods百貨快閃店 像黑白漫畫的咖啡館讓人好想去打卡
FENDI和英國Harrods百貨合作推出獨特的夏日快閃店，包括期間限定的FENDI Peekaboo Bar、FENDI CAFFE及鞋履與男裝限定店，讓整座百貨公司洋溢著漫畫般的趣味筆觸。
7月份特別打造的英國Harrods百貨公司FENDI店鋪，由洛杉磯視覺藝術家Joshua Vides以他名為「Reality to Idea」的超現實主義風格，重塑空間風格，從物體到建築物覆蓋了他創作的黑白圖案，為招牌FF logo進行華麗變身，也符合FENDI的幽默感。其中的Peekaboo Bar在7月份開設，可訂製個人專屬Mini Peekaboo包款，材質包括小牛皮、漆皮在內逾20種選擇，可拆式提把也有25款，Defender保護套可選綢緞材質或加入消費者選擇的縮寫字母，成為個人的奢華表徵。
另外也在此據點推出限店獨賣的Baguette包款，包括祖母綠和藍色在內，共有6色可供選擇。別具義大利風情的FENDI CAFFE，則是位在Harrods百貨公司6樓，於8月31日前可在此品嘗到各式甜點；鞋履天堂期間限定店則開設至2019年12月底，包括秋冬時裝秀的Colibri科技網眼布料裸跟鞋、中筒襪鞋、FFreedom方跟踝靴等，都可在此購得；此外，饒富趣味的男裝Karl Kollage印花圖案系列，有別緻的背包、手拿包、腰包、旅行箱等，則是在Harrods百貨3樓銷售至8月15日，讓Harrods百貨的夏日時節，洋溢著FENDI與藝術家共同打造的趣味氛圍。
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