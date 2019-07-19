巴伐利亞迷彩獅子和彩繪兔帶路 MCM展開秋冬的冒險旅行

2019-07-19 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ╱即時報導



MCM告別上一季的空氣感和空中極限運動，這一季的冒險旅行來到橫跨與穿越（traverse）的雄心壯志，運用迷彩搭襯獅子輪廓，打造輕盈實用的秋冬裝，並且以吉祥物兔子創作新包款，打造活潑且具現代感的風格。

Camo Lion系列以藍灰色、叢林綠、探戈橘三款色系的迷彩為主，面料為尼龍，結合了昔日巴伐利亞王國國徽上的獅子輪廓，打造霸氣的大地色系單品，且融入品牌的冒險精神；此系列除了輕巧的後背包、托特包、腰包等，服裝系列的尼龍面料和義大利環保紗線製造商Aquafil合作，運用ECONYL再生尼龍材質製成，成為風衣面料或是運動衫、運動褲上的異材質拼接表現，致力減少碳排放並確保製程符合環保理念。