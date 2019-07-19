巴伐利亞迷彩獅子和彩繪兔帶路 MCM展開秋冬的冒險旅行
2019-07-19 18:01
聯合報 記者楊詩涵
╱即時報導
MCM告別上一季的空氣感和空中極限運動，這一季的冒險旅行來到橫跨與穿越（traverse）的雄心壯志，運用迷彩搭襯獅子輪廓，打造輕盈實用的秋冬裝，並且以吉祥物兔子創作新包款，打造活潑且具現代感的風格。
Camo Lion系列以藍灰色、叢林綠、探戈橘三款色系的迷彩為主，面料為尼龍，結合了昔日巴伐利亞王國國徽上的獅子輪廓，打造霸氣的大地色系單品，且融入品牌的冒險精神；此系列除了輕巧的後背包、托特包、腰包等，服裝系列的尼龍面料和義大利環保紗線製造商Aquafil合作，運用ECONYL再生尼龍材質製成，成為風衣面料或是運動衫、運動褲上的異材質拼接表現，致力減少碳排放並確保製程符合環保理念。
而賦予品牌MCM字樣全新風貌的Milano系列，則是運用局部裁切的設計，將MCM字樣作為包款拉鍊或邊條的裝飾，推出的水桶包、托特包都是對於品牌來說較為新鮮的輪廓；相較之下，Gradation Visetos的金屬漸層包款，則是為Rockstar Vanity Case化妝包、Stark後背包帶來酷炫調性。而MCM的吉祥物兔子，轉變為以數位印花為表現的Pop Rabbit，以及具有繪本般童趣筆觸的Hide and Seek Rabbit，賦予包款神秘與別緻的新鮮視覺。
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