親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

案情重大 日警罕見提前公布京阿尼兇嫌青葉真司

印尼羽賽／76分鐘三局大戰 周天成逆轉晉男單4強

巴伐利亞迷彩獅子和彩繪兔帶路 MCM展開秋冬的冒險旅行

2019-07-19 18:01聯合報 記者楊詩涵╱即時報導

MCM告別上一季的空氣感和空中極限運動，這一季的冒險旅行來到橫跨與穿越（traverse）的雄心壯志，運用迷彩搭襯獅子輪廓，打造輕盈實用的秋冬裝，並且以吉祥物兔子創作新包款，打造活潑且具現代感的風格。

Camo Lion系列以藍灰色、叢林綠、探戈橘三款色系的迷彩為主，面料為尼龍，結合了昔日巴伐利亞王國國徽上的獅子輪廓，打造霸氣的大地色系單品，且融入品牌的冒險精神；此系列除了輕巧的後背包、托特包、腰包等，服裝系列的尼龍面料和義大利環保紗線製造商Aquafil合作，運用ECONYL再生尼龍材質製成，成為風衣面料或是運動衫、運動褲上的異材質拼接表現，致力減少碳排放並確保製程符合環保理念。

而賦予品牌MCM字樣全新風貌的Milano系列，則是運用局部裁切的設計，將MCM字樣作為包款拉鍊或邊條的裝飾，推出的水桶包、托特包都是對於品牌來說較為新鮮的輪廓；相較之下，Gradation Visetos的金屬漸層包款，則是為Rockstar Vanity Case化妝包、Stark後背包帶來酷炫調性。而MCM的吉祥物兔子，轉變為以數位印花為表現的Pop Rabbit，以及具有繪本般童趣筆觸的Hide and Seek Rabbit，賦予包款神秘與別緻的新鮮視覺。

模特兒示範MCM秋冬新款（左）logo上衣14,500元、褲17,000元搭配M...
模特兒示範MCM秋冬新款（左）logo上衣14,500元、褲17,000元搭配Milano肩背包53,000元；（右）logo上衣14,500元、褲17,000元、Himmel運動鞋21,500元，Fursten腰包16,000元。圖／MCM提供
分享
Trey Gradation Visetos漸層銀斜背包，售價32,000元。圖...
Trey Gradation Visetos漸層銀斜背包，售價32,000元。圖／MCM提供
分享
FLO Luccent小型透明托特包，售價17,500元。圖／MCM提供
FLO Luccent小型透明托特包，售價17,500元。圖／MCM提供
分享
模特兒穿搭MCM秋冬新品（左）毛衣外套價格店洽、短袖上衣6,000元、褲17,0...
模特兒穿搭MCM秋冬新品（左）毛衣外套價格店洽、短袖上衣6,000元、褲17,000元；（右）Gunta干邑色托特包36,500元。圖／MCM提供
分享
Stark Pop Rabbit背包，售價51,500元。圖／MCM提供
Stark Pop Rabbit背包，售價51,500元。圖／MCM提供
分享
Milano灰色水桶包，售價41,000元。圖／MCM提供
Milano灰色水桶包，售價41,000元。圖／MCM提供
分享
Deep Blu Sea斜背包，售價15,000元。圖／MCM提供
Deep Blu Sea斜背包，售價15,000元。圖／MCM提供
分享
Dieter Munich Lion Camo探戈橘尼龍腰包，售價14,500元...
Dieter Munich Lion Camo探戈橘尼龍腰包，售價14,500元。圖／MCM提供
分享
Hide and Seek手拿包，售價12,000元。圖／MCM提供
Hide and Seek手拿包，售價12,000元。圖／MCM提供
分享
模特兒演繹MCM秋冬（左）運動上衣22,000元、褲17,500元和Jemiso...
模特兒演繹MCM秋冬（左）運動上衣22,000元、褲17,500元和Jemison橄欖綠尼龍背包36,500元；（右）運動上衣22,000元、褲17,500元和Milano托特包57,000元。圖／MCM提供
分享

義大利包款MCM
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

拍賣會跨界合作創話題 女神卡卡和蕾哈娜的設計師拼了！

2019-07-19 17:28

FENDI x倫敦Harrods百貨快閃店 像黑白漫畫的咖啡館讓人好想去打卡

2019-07-19 18:48

快搶買蒸氣感眼罩、早安面膜！日藥本舖「限時兩天」直逼日本破盤價

2019-07-19 18:00

超高PINGU企鵝家族大氣球 現身新竹巨城購物中心

2019-07-19 17:50

陳庭妮素顏不靠App美肌！私服妝容自帶女神光就靠它

2019-07-19 16:47

小沛綠面大軍來襲！沛納海專賣店限定綠色表盤

2019-07-19 16:04

最浪漫的老派收藏章募資計畫達標！印章控期待爆表

2019-07-19 15:37

邪惡組合再現 台中金帛手製「波霸布丁牛奶糖聖代」只賣10天

2019-07-19 15:14

銀行搶攻數位商機 免費iPad任你拿

2019-07-19 15:05

影／快閃驚見澤巨蜥小朋友緊追 海科館：不定時驚喜

2019-07-19 15:03

聯晚之眼／搶救文資2.0 沒錢怎麼補大洞？

2019-07-19 14:39

突破大目釋迦保存難關 台東進軍日本高端消費市場

2019-07-19 14:32

要學「少林功夫」快來！少林武僧免費教學

2019-07-19 14:18

米其林星廚三連發！曼谷、首爾、東京的「星料理」都來了

2019-07-19 13:57

全台北星級飯店最大螢幕！台北遠東飯店以這些「秘密武器」穩佔婚宴商機

2019-07-19 13:19

傳統的鼓樂也能很搖滾 明晚結合法國流行樂團演出

2019-07-19 13:11

中華電信MOD「Fun暑假專區」 陪孩子歡度快樂假期

2019-07-19 12:09

聯合報68周年社慶 抽小蒙牛免費吃

2019-07-19 11:35

人氣爆米花「紫爆」Costco貨架 網推：看電影必帶

2019-07-19 11:14

鹽蔥雞排、肋眼牛排怎麼選？大戶屋3款新定食　還可抽300元優惠券

2019-07-19 00:50

蛋糕＋冰淇淋＋飲料＝180元！石壁家夏日午茶新組合　還有2款消暑冷麵

2019-07-18 23:55

麗寶樂園fun玩海陸空 馬拉灣戲水 「天空之夢」高空攬勝

2019-07-18 23:53

楊洋新造型短髮不得了 強蓋秦嵐吳謹言合體風采

2019-07-18 22:21

Lenovo夏日下殺！5折升級記憶體、硬碟 文書機萬元有找

2019-07-18 20:57

COFFEE LOVER’S PLANET一次推出6款新菜 帶來輕快的歐陸風格

2019-07-18 20:01

林口人口爆發成長 商場深耕家庭客討好小孩與毛孩

2019-07-18 19:05

洋溢威尼斯風情的藝術香水！VALMONT自創頂級香氛品牌來台開賣

2019-07-18 18:40

LV關心你的荷包！推出新表款能和包款配成套

2019-07-18 18:31

家務神隊友！惠而浦大容量瓦斯乾衣機 烘得快又省

2019-07-18 17:34

外食火鍋不怕胖！「美旗林」認證餐廳祭優惠 滿千送美國雪花牛

2019-07-18 17:27

向巴赫致敬！ 44鋼琴家挑戰全本

2019-07-18 17:14

出道「20年紀念穿搭」學起來 蔡依林醜小鴨女孩變天后

2019-07-18 17:09

泳衣外穿好性感！孫芸芸變身香奈兒復古辣妹

2019-07-18 16:55

珍奶之亂燒回台灣！ 五星飯店推珍珠料理

2019-07-18 16:54

跟團落伍了？4年成長3成 團客最愛去這些地方‧‧‧‧‧

2019-07-18 16:50

卡地亞第一個珠寶形象大使！百變陳庭妮戴什麼像什麼

2019-07-18 16:44

洗臉越洗越爛？ 小心含這3種成分的洗面乳

2019-07-18 16:37

「Jo Malone園遊會」全台巡迴！挑戰童趣遊戲送化妝包

2019-07-18 16:37

肯德基再出奇招開賣中秋月餅 網笑：非常不務正業

2019-07-18 16:16
看更多

熱門文章

台北車站 翻牌式時刻表年底退役

2019-07-19 00:17

颱風放假就對了？封神或罵爆 關鍵是這4字

2019-07-19 09:00

人氣爆米花「紫爆」Costco貨架 網推：看電影必帶

2019-07-19 11:14

天秤公認好好先生、巨蟹保有自我空間 交往最穩定的星座TOP 5！

2019-07-19 08:56

低壓回歸到丹娜絲颱風尾 串成長雲雨帶

2019-07-19 14:12

豪雨特報！ 吳德榮：今明兩天慎防致災性降雨

2019-07-19 07:25

開一次就虧百萬 學者曝「麗娜輪繼續營業」兩大理由

2019-07-19 10:08

威力彩再摃！創40連摃紀錄下期頭獎上看12億元

2019-07-18 22:04

每日星座運勢／摩羯愛情運魅力四射 事業明顯突破

2019-07-19 00:00

雨勢驚人3小時降110毫米 台南沿海將軍廣山里又淹了

2019-07-19 09:28

小孟塔羅：談戀愛不容易阿～測你的感情出了什麼問題？

2019-07-19 13:07

嘉榮爆發A流群聚感染 18人隔離投藥中

2019-07-19 13:13

午後雨勢越來越劇烈 持續下到明晚

2019-07-19 10:55

楊洋新造型短髮不得了 強蓋秦嵐吳謹言合體風采

2019-07-18 22:21

影／世上最貴瀕危陸龜一隻2百萬 走私桃機遭查獲

2019-07-19 13:14

地球持續發燒中！ 賈新興：6月創下140年來最熱的紀錄

2019-07-19 09:43

低壓北上 嘉義以南、台東 今恐豪雨

2019-07-19 00:14

彭啟明用一張圖 看今明兩天雨怎麼下

2019-07-19 11:20

桃園今年首例！住家附近有稻田、鴿舍 男確診日本腦炎

2019-07-19 16:31

彭啟明：南海低壓北上擦邊南台灣 午後到周六嚴防雨勢

2019-07-19 08:18

嘉南高屏豪雨特報！ 全台低窪地區慎防積淹水

2019-07-19 13:54

傳耳垂有皺褶恐是心臟病徵兆 醫：是真的

2019-07-19 15:30

秋行軍蟲疫情擴大 台南首度在草皮發現幼蟲

2019-07-18 19:20

衛生紙擦蓮霧皮竟褪色 食藥署：係天然A

2019-07-18 19:21

大驚喜！基隆黑鳶繁殖破紀錄 基隆港幼鳥展英姿

2019-07-19 09:25

秋行軍蟲侵台南草皮！玉米田外 全國首例

2019-07-19 00:09

民團提案180天長照假 民眾冷感一周不到50人附議

2019-07-19 15:07

出社會後才懂自己跟自己相處！因為「真正好朋友，會跟你保持距離」

2019-07-19 12:24

健康你我他╱流汗多換衣 速洗速晾乾

2019-07-19 00:06

林口人口爆發成長 商場深耕家庭客討好小孩與毛孩

2019-07-18 19:05

行銷鐵道觀光 台鐵推JR四國版三支線周遊券

2019-07-19 10:42

【賞文迴響】王景新／父親的假牙

2019-07-19 06:00

【日常紀事】暮熹／謝謝

2019-07-19 06:00

鹽蔥雞排、肋眼牛排怎麼選？大戶屋3款新定食　還可抽300元優惠券

2019-07-19 00:50

網批可恥！野生動物風婚禮出現斑馬 酒店以驢子「塗一塗」冒充

2019-07-19 14:19

【我愛一個人煮-73】太陽臉／粉粿與杏仁豆腐

2019-07-19 06:00

Lenovo夏日下殺！5折升級記憶體、硬碟 文書機萬元有找

2019-07-18 20:57

老公要求幫忙付一半電費 她上網抱怨遭網友打臉

2019-07-19 17:27

Costco進口的生鮮牛肉為何經過長途海運 保存長久還這麼好吃？

2019-07-19 13:48

豪雨特報！ 台中以南慎防大規模或劇烈豪雨

2019-07-19 09:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top