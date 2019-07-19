快搶買蒸氣感眼罩、早安面膜！日藥本舖「限時兩天」直逼日本破盤價

2019-07-19 18:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



瞄準暑假與周末買氣，日藥本舖7月20、21日推出限時兩天的「周末驚喜我最便宜」活動，多款哈日族特別喜愛到赴日購買的人氣商品祭出直逼日本的超低破盤價，更針對會員加碼回饋點數，原消費1元積1點、100點可折抵1元，本周六、日加碼單筆消費滿399元再送2,000點、單筆滿798元再送4,000點，等同於現金回饋率高達6%，單筆消費限贈一次。

日藥本舖7月20、21日特惠下殺的明星商品包括日本花王新蒸氣感舒緩眼罩，是上班族、追劇族必備的超熱銷商品，12入裝破盤價269元；超人氣的Saborino早安面膜（32枚入）主打起床後敷上1分鐘後可立即上妝，方便分秒必爭的忙碌早晨快速保養，破盤價319元；P&G Ariel新超強潔淨3D洗衣膠球（18個）也是回購率極高的明星熱銷商品，破盤價119元。