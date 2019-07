拍賣會跨界合作創話題 女神卡卡和蕾哈娜的設計師拼了!

2019-07-19 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 孫曼 ╱即時報導



拍賣會拓展新市場,除了耕耘線上拍賣,也透過跨界合作開發新客群。富藝斯(Phillips)與曾為Lady Gaga設計服裝、並為愛馬仕和川久保玲打造場景的鬼才設計師藝術家Gary Card合作,創造沈浸式的藝術體驗。蘇富比(Sotheby’s)則將與有「高訂時裝女王」稱號的大陸設計師郭培合作,在接下來的4個月內舉辦2場不同的活動,知名歌手蕾哈娜(Rihanna)在大都會博物館慈善晚宴(Met Gala)晚宴身穿一襲由她設計的黃色拖尾繡袍,讓她聲名大噪。

富藝斯請來著名的時尚場景設計師Gary Card,將倫敦的富藝斯藝術空間轉變成「HYSTERICAL歇斯底里」主題的沉浸式實景藝術體驗,自即日起至8月21日止開放大眾參觀。顧名思義,本身就是藝術品的這個場景,凸顯當代藝術中滑稽又帶點神經質的元素,展售包含艾瑞克派克(Erik Parker)、辛蒂雪曼(Cindy Sherman)、KAWS和草間彌生等多位知名當代藝術家的作品。鬼才設計師Gary Card曾與Nike、愛馬仕、Balenciaga、川久保玲等知名時尚品牌合作、為披頭四的Paul McCartney設計專輯封面、以及為Lady Gaga設計服裝。現場也將販售一系列他所特地創作的限量版雕塑與和藏品。