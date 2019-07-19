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拍賣會跨界合作創話題 女神卡卡和蕾哈娜的設計師拼了！

2019-07-19 17:28聯合報 記者孫曼╱即時報導

拍賣會拓展新市場，除了耕耘線上拍賣，也透過跨界合作開發新客群。富藝斯（Phillips）與曾為Lady Gaga設計服裝、並為愛馬仕和川久保玲打造場景的鬼才設計師藝術家Gary Card合作，創造沈浸式的藝術體驗。蘇富比（Sotheby’s）則將與有「高訂時裝女王」稱號的大陸設計師郭培合作，在接下來的4個月內舉辦2場不同的活動，知名歌手蕾哈娜（Rihanna）在大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）晚宴身穿一襲由她設計的黃色拖尾繡袍，讓她聲名大噪。

富藝斯請來著名的時尚場景設計師Gary Card，將倫敦的富藝斯藝術空間轉變成「HYSTERICAL歇斯底里」主題的沉浸式實景藝術體驗，自即日起至8月21日止開放大眾參觀。顧名思義，本身就是藝術品的這個場景，凸顯當代藝術中滑稽又帶點神經質的元素，展售包含艾瑞克派克（Erik Parker）、辛蒂雪曼（Cindy Sherman）、KAWS和草間彌生等多位知名當代藝術家的作品。鬼才設計師Gary Card曾與Nike、愛馬仕、Balenciaga、川久保玲等知名時尚品牌合作、為披頭四的Paul McCartney設計專輯封面、以及為Lady Gaga設計服裝。現場也將販售一系列他所特地創作的限量版雕塑與和藏品。

入行超過30年的郭培，創作靈感來自童話世界、傳說典故以至軍事歷史。今年 10 月，郭培將擔任策展人，從倫敦蘇富比第二度舉行的「點石成金」拍賣（GOLD: The Midas Touch）中挑選出多件拍品，與她設計的4件高級訂製服同場展出。這場以黃金為主題的拍賣，透過不同類別的拍品展現 6千年來人類對黃金的熱情。郭培設計中也經常使用清朝皇帝的御用的黃、金二色，部分禮服更以24K金線縫製，包括此次展出作品之一「小金」，便是耗費逾四萬小時、以金屬纖維線和印度金屬絲刺繡縫製而成。郭培亦將於9月紐約亞洲藝術週與合作分享中華文化傳統。

蘇富比將與大陸「高訂時裝女王」郭培聯手合作。圖／蘇富比提供
蘇富比將與大陸「高訂時裝女王」郭培聯手合作。圖／蘇富比提供
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富藝斯《HYSTERICAL歇斯底里》倫敦展售會展出艾瑞克派克（Erik Par...
富藝斯《HYSTERICAL歇斯底里》倫敦展售會展出艾瑞克派克（Erik Parker）2005年作品「No Use in Cryin’」。圖／富藝斯提供
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郭培作品「小金」曾於紐約大都會藝術博物館展出，將透過蘇富比私人洽購出售。圖／蘇富...
郭培作品「小金」曾於紐約大都會藝術博物館展出，將透過蘇富比私人洽購出售。圖／蘇富比提供
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富藝斯聯手時尚場景設計師Gary Card呈獻《HYSTERICAL歇斯底里》倫...
富藝斯聯手時尚場景設計師Gary Card呈獻《HYSTERICAL歇斯底里》倫敦展售會，即日起開放免費參觀。圖／富藝斯提供
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蘇富比將與大陸「高訂時裝女王」郭培聯手合作。圖／蘇富比提供
蘇富比將與大陸「高訂時裝女王」郭培聯手合作。圖／蘇富比提供
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富藝斯聯手時尚場景設計師Gary Card呈獻《HYSTERICAL歇斯底里》倫...
富藝斯聯手時尚場景設計師Gary Card呈獻《HYSTERICAL歇斯底里》倫敦展售會，即日起開放免費參觀。圖／富藝斯提供
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富藝斯聯手時尚場景設計師Gary Card呈獻《HYSTERICAL歇斯底里》倫...
富藝斯聯手時尚場景設計師Gary Card呈獻《HYSTERICAL歇斯底里》倫敦展售會，即日起開放免費參觀。圖／富藝斯提供
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愛馬仕蘇富比
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