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陳庭妮素顏不靠App美肌！私服妝容自帶女神光就靠它

2019-07-19 16:47聯合報 記者陳立儀╱即時報導

Dior迪奧繼2014年推出第一代夢幻美肌萃之後，成功譜寫出全球熱銷的夢幻美肌三部曲，短短5年內創下全球銷售500萬瓶的佳績，今年再度推出全新升級的迪奧超級夢幻美肌萃、迪奧超級夢幻美肌瞬效面膜，同時宣布陳庭妮成為「迪奧品牌摯友」。身為時尚圈寵兒的陳庭妮，人生中入手的第一款彩妝就是迪奧雪晶靈超淨化美白粉餅，更是迪奧夢幻美肌系列的忠實粉絲，「迪奧一直是我的愛牌，它的彩妝陪著我走秀、演戲、表演，更陪伴我從女孩邁入女人的階段，就像是一起成長的閨蜜」。

陳庭妮說，高中時期開始愛美，但還不太懂化妝，會被化妝品的漂亮外觀、香味和美白所吸引，當時買了迪奧雪晶靈超淨化美白粉餅，覺得拿在手上補妝很神氣；工作之後總覺得化全妝才算是有化妝，又經歷了一段濃妝時期。現在的她已經懂得欣賞淡妝的自己，私下妝感近乎素顏，先用迪奧超級夢幻美肌萃提亮保濕，再用SPF50／PA＋＋＋防曬係數的迪奧超級夢幻美肌氣墊粉餅做打底，最後擦上迪奧癮誘粉漾潤唇膏就出門，「要謝謝爸爸媽媽，因為我天生就有濃眉和睫毛，這是很棒的禮物」；和朋友吃飯、公事開會時她會化淡妝，迪奧超級夢幻美肌萃也是化妝前的必備第一步驟，使用後彷彿自帶光圈的柔霧光感，讓陳庭妮超有感。

回想拍戲最忙碌的時期，陳庭妮笑說當時年輕不懂事，又忙到睡眠不足，卸妝都草草了事，寧願多花點時間睡覺，肌膚有狀況就靠化妝遮瑕，後來越遮越厚，就連脖子都冒出小痘痘，才知道要重視保養，「肌膚真的要用『養』的，不論保養或化妝一定要選對產品，卸妝和保濕都很重要，肌膚本質狀態好，就不太需要遮瑕」。陳庭妮為迪奧超級夢幻美肌萃拍攝了一支形象大片，即使透過大螢幕看，好膚質也不怕被放大檢視。

現在正是酷夏，陳庭妮說自己本來就很會流汗，在拍戲時很困擾，只能聽前輩的建議保持「心如止水」，補妝時也必須先用面紙壓乾汗水、再用吸油面紙吸油後補妝。在飲食方面，她笑說「吃對我來說無法捨棄，愛吃的食物數不清，只能靠增加運動量」。

全新進化的第3代迪奧超級夢幻美肌萃，搭載專利光學科技與360°全能美肌配方，將一般無法共存的淨亮（強化光折射）、美膚（自然均勻膚色）、柔霧等3大美肌功效調控平衡，全新添加的珍珠母貝微珠與柔焦因子等專利複合配方，修飾膚色、綻放無瑕柔霧光；升級版的迪奧超級夢幻美肌瞬效面膜除了承襲上一代的複合式微酸成分、山柚花精萃與強效喚妍複合物，更添加溫和修護的荷荷巴油成分。

迪奧超級夢幻美肌三部曲：迪奧超級夢幻美肌萃、迪奧超級夢幻美肌瞬效面膜、迪奧超級夢...
迪奧超級夢幻美肌三部曲：迪奧超級夢幻美肌萃、迪奧超級夢幻美肌瞬效面膜、迪奧超級夢幻美肌氣墊粉餅。圖／迪奧提供
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迪奧超級夢幻美肌萃是陳庭妮化妝前的必備保養神器。記者陳立凱／攝影
迪奧超級夢幻美肌萃是陳庭妮化妝前的必備保養神器。記者陳立凱／攝影
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迪奧超級夢幻美肌瞬效面膜，75ml售價2,450元。圖／迪奧提供
迪奧超級夢幻美肌瞬效面膜，75ml售價2,450元。圖／迪奧提供
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迪奧超級夢幻美肌萃，30ml售價3,400元、50ml售價4,500元。圖／迪奧...
迪奧超級夢幻美肌萃，30ml售價3,400元、50ml售價4,500元。圖／迪奧提供
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陳庭妮成為迪奧品牌摯友，為全新升級的迪奧超級夢幻美肌萃站台。記者陳立凱／攝影
陳庭妮成為迪奧品牌摯友，為全新升級的迪奧超級夢幻美肌萃站台。記者陳立凱／攝影
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迪奧超級夢幻美肌萃搭載專利光學科技與360°全能美肌配方。圖／迪奧提供
迪奧超級夢幻美肌萃搭載專利光學科技與360°全能美肌配方。圖／迪奧提供
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陳庭妮成為迪奧品牌摯友，為迪奧超級夢幻美肌萃拍攝形象大片。圖／迪奧提供
陳庭妮成為迪奧品牌摯友，為迪奧超級夢幻美肌萃拍攝形象大片。圖／迪奧提供
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