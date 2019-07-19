陳庭妮素顏不靠App美肌！私服妝容自帶女神光就靠它

2019-07-19 16:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



Dior迪奧繼2014年推出第一代夢幻美肌萃之後，成功譜寫出全球熱銷的夢幻美肌三部曲，短短5年內創下全球銷售500萬瓶的佳績，今年再度推出全新升級的迪奧超級夢幻美肌萃、迪奧超級夢幻美肌瞬效面膜，同時宣布陳庭妮成為「迪奧品牌摯友」。身為時尚圈寵兒的陳庭妮，人生中入手的第一款彩妝就是迪奧雪晶靈超淨化美白粉餅，更是迪奧夢幻美肌系列的忠實粉絲，「迪奧一直是我的愛牌，它的彩妝陪著我走秀、演戲、表演，更陪伴我從女孩邁入女人的階段，就像是一起成長的閨蜜」。

陳庭妮說，高中時期開始愛美，但還不太懂化妝，會被化妝品的漂亮外觀、香味和美白所吸引，當時買了迪奧雪晶靈超淨化美白粉餅，覺得拿在手上補妝很神氣；工作之後總覺得化全妝才算是有化妝，又經歷了一段濃妝時期。現在的她已經懂得欣賞淡妝的自己，私下妝感近乎素顏，先用迪奧超級夢幻美肌萃提亮保濕，再用SPF50／PA＋＋＋防曬係數的迪奧超級夢幻美肌氣墊粉餅做打底，最後擦上迪奧癮誘粉漾潤唇膏就出門，「要謝謝爸爸媽媽，因為我天生就有濃眉和睫毛，這是很棒的禮物」；和朋友吃飯、公事開會時她會化淡妝，迪奧超級夢幻美肌萃也是化妝前的必備第一步驟，使用後彷彿自帶光圈的柔霧光感，讓陳庭妮超有感。

回想拍戲最忙碌的時期，陳庭妮笑說當時年輕不懂事，又忙到睡眠不足，卸妝都草草了事，寧願多花點時間睡覺，肌膚有狀況就靠化妝遮瑕，後來越遮越厚，就連脖子都冒出小痘痘，才知道要重視保養，「肌膚真的要用『養』的，不論保養或化妝一定要選對產品，卸妝和保濕都很重要，肌膚本質狀態好，就不太需要遮瑕」。陳庭妮為迪奧超級夢幻美肌萃拍攝了一支形象大片，即使透過大螢幕看，好膚質也不怕被放大檢視。

現在正是酷夏，陳庭妮說自己本來就很會流汗，在拍戲時很困擾，只能聽前輩的建議保持「心如止水」，補妝時也必須先用面紙壓乾汗水、再用吸油面紙吸油後補妝。在飲食方面，她笑說「吃對我來說無法捨棄，愛吃的食物數不清，只能靠增加運動量」。