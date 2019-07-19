最浪漫的老派收藏章募資計畫達標！印章控期待爆表

2019-07-19 15:37 聯合新聞網 有.設計 uDesign



感謝印章控的熱烈支持！集結1950年代的廣告圖像，搭載最極致的老派浪漫風情，內建溫暖木質橡皮章的《老派浪漫收藏章》正式達標！募資活動即日起至8/14仍持續擴散中，估計募資量將不斷攀升，文青控手刀必搶>>【 復刻你的老派浪漫 | 隨心轉印收藏章 】。

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對報時光團隊而言，想帶給大家的是「老派慎重的優雅」與「真摯溫暖的情感」。你可以在這些印章圖像中，看見老報紙精緻的手繪廣告、樸實不失幽默風趣的廣告語彙與臺灣百年企業的成長蛻變，再再保留下那些年專屬的時代心意，藉由印章的蓋印重新演繹浪漫而有靈魂的故事與記憶，從蓋印中體會那年代美好純真的時代精神。

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現在你有個機會，從蓋章這件小事開始發聲，讓這些圖像內容透過你的手，把最真摯的情感傳達給最真誠的朋友，細細述說屬於自己的老派靈魂、老派浪漫，讓單純美好的心意刻印在你我心上，品嚐情感中最單純細膩的原始滋味。

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