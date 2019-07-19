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影／快閃驚見澤巨蜥小朋友緊追 海科館：不定時驚喜

2019-07-19 15:03聯合報 記者游明煌╱即時報導

國立海洋科技博物館明天周末將有一場別開生面的兩棲爬蟲走秀，並舉行兩棲爬蟲大明星見面會，上午及下午各有一場，地點在海科館主題館區的遺址廣場，機會難得，歡迎民眾來和兩棲爬蟲類近距離接觸。今天上午特展的大明星澤巨蜥出來快閃，小朋友緊追搶拍好開心。海科館說，將不定時、不定期快閃給民眾驚喜。

海科館正舉行「登陸，作戰，兩棲爬蟲動物特展」，特展廳入口處寫著，「很久很久以前……有一隻魚爬上了陸地」，這也說明兩棲爬蟲與海洋生物緊密的關聯性，展廳內可以看到有肺的魚及許多大小朋友喜愛的兩棲爬蟲珍奇物種和可愛的模樣。

海科館表示，4億年前就存在地球上的兩棲爬蟲，即便恐龍目前已消失在地球上，但透過國立海洋科技博物館目前在特展廳所展示的兩棲爬蟲動物特展，仍可看到這些類似小恐龍的可愛兩棲爬蟲。

明天海科館與台灣昆蟲館及酷斯拉兩棲爬蟲訓練場合作辦兩棲爬蟲大明星見面會，將有黑澤巨蜥、金頭澤巨蜥、皇室王者蜥、蘇卡達象龜、南美蜥、綠鬣蜥等重量級爬蟲大明星登場，以及飼育達人齊聚一堂。

海科館表示，見面會為免費活動，另外，為搭配這次活動辦理特別推出「兩棲爬蟲大明星見面會」優惠套票組合，內容包含：主題館門票、海洋劇場門票、兩棲爬蟲動物特展門票、藻樂趣風味定食等，優惠售價500元(原價620元)，詳情可參ACCUPASS網頁購票https://www.accupass.com/event/1907090743581028037112

今天上午特展的大明星澤巨蜥出來快閃，小朋友緊追搶拍好開心。海科館說，將不定時、不...
今天上午特展的大明星澤巨蜥出來快閃，小朋友緊追搶拍好開心。海科館說，將不定時、不定期快閃給民眾驚喜。圖／ 海科館提供
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今天上午特展的大明星澤巨蜥出來快閃，小朋友緊追搶拍好開心。海科館說，將不定時、不...
今天上午特展的大明星澤巨蜥出來快閃，小朋友緊追搶拍好開心。海科館說，將不定時、不定期快閃給民眾驚喜。圖／ 海科館提供
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海科館快閃恐龍
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