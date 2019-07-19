突破大目釋迦保存難關 台東進軍日本高端消費市場

2019-07-19 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



Q甜滑嫩的大目釋迦，是台東重要的高經濟農產品之一，過去面臨保存不易的問題，外銷市場受阻，台東地區農會和農改場克服保存技術，並通過檢驗程序最嚴格的日本，去年送北美試水溫，獲消費者好評且供不應求；台東縣長饒慶鈴今天偕台東地區農會理事長楊招信今天宣布，7月24到30日將在大阪市阪急百貨梅田總店展售7天，正式進軍日本高端消費市場。

楊招信說，釋迦原產於熱帶地區，在台灣最有名的產地就是台東，因適合在高溫炎熱的氣候生長，經過農改場多年的選種及改良，讓釋迦能穩定的量產；台東縣主要以栽種「大目釋迦」為主，它的果粒大且飽滿，成熟後果肉呈現軟綿的乳白色，吃起來甜卻不膩口，是國內夏季熱門的水果之一，已是台東產值名列前茅的農產品，今年進軍高消費的日本市場，產值可望再提升。

縣長饒慶鈴說，台東釋迦栽種面積有5500公頃，大目釋迦的栽種面積就佔了一半；過去大目釋迦一直面臨不易保存的問題，難以開拓外銷市場，經過地區農會團隊合作努力，成功把熟成的釋迦，以零下50度的低溫冷凍進行殺菌、抗氧化處理，可以保持釋迦的鮮度及色澤，急速解凍後口感不變，也通過最嚴格的日本檢驗程序，去年送往北美市場試水溫，消費者為之驚艷。