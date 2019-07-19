要學「少林功夫」快來！少林武僧免費教學

2019-07-19 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



逛旅展還可學少林功夫？你沒看錯。7月19～22日在台北世貿一館舉辦的「海峽兩岸台北夏季旅展」，河南館將以「中國功夫、老家河南」為主題，結合咖啡、展覽、講座，打造為期4天的「快閃書店」，不只可以看書、喝茶、喝咖啡，還可以學武功。

兩岸旅展一連4天除了有嵩山少林寺「少林功夫」的精彩演出之外，現場也將開放民眾與少林武僧一同實際體驗功夫，近身感受少林功夫的樂趣；另外河南館也有不同的旅遊主題介紹，例如鄭州、開封、洛陽、新鄉、焦作、安陽、鶴壁等有關文化和旅遊的推廣，或是與河南旅人進行4場講座分享。

現場也有各種不同主題的全新旅遊線路產品，像是古都文化遊、功夫體驗遊、文化遺產遊、中原山水遊、美麗鄉村遊等，現場各旅行社都提供超值優惠價；另於粉絲團按讚+拍照上傳個人臉書即送飲品，送完為止；下訂指定旅行社之河南行程，可獲得摸彩劵乙張，有機會抽中OSMO POCKET 口袋雲台相機等大獎。

現場優惠團包括，雄獅旅遊暑假促銷，河南西安、少林寺、龍門石窟、兵馬俑、雙城三遺產8日21,900元起，河南少林寺、龍門石窟、雲臺山玻璃棧道5日(五星萬達文華、酒店下午茶)15,888元起。旅天下「雙雄PAK」河南少林寺、龍門石窟、雲臺山、山西壺口瀑布、塔爾坡窯洞體驗、平遙古城8日26,900元起，無購物、無自費、升等文華酒店一晚。可樂旅遊「河南超值選」，二晚國際五星、龍門石窟遊、清明上河園、功夫少林寺6日19,888元起，含稅、無購物、無自費。

喜鴻假期「太極河南」剛柔並濟太極聖地、山水焦作雲台山、龍門石窟養生6日20,800元起，含稅。東南旅遊河南少林寺龍門石窟雲臺山林州太行天路6日18,800元起，早鳥促銷每人享折扣，限時付訂每人省2,000元。雄峰旅行社「希奇知性河南6日」19,800元起。行家旅行社中原古都河南、郭亮村精選6日21,800元起，無購物、無自費等。