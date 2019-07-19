米其林星廚三連發！曼谷、首爾、東京的「星料理」都來了

2019-07-19 13:57 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



「米其林」在台灣有多受歡迎？最近曼谷、首爾米其林一星將接連來台客座，號稱東京米其林星廚最愛的「輕柔系」壽司也將抵台快閃4天；不只名廚相繼到台灣，饕客也很捧場，以曼谷米其林一星名廚客座台北喜來登為例，消息還未公開，就已預約五成滿。

台北喜來登SUKHOTHAI邀請連續兩年獲得「曼谷米其林指南」一星殊榮的Chim by Siam Wisdom客座獻藝，由CNN評選為「曼谷十大名廚」的現代料理鐵人ThaninthornChantrawan, Noom行政主廚率領團隊抵台，即日起至8月11日午晚餐時段推出「星饗暹羅」米其林套餐，每位2,680+10%。據了解，星廚「粉絲」多，是提早預約的主因之一，此外，價格比曼谷餐廳更便宜，也讓不少饕客早早下訂。

位於曼谷市中心蘇坤蔚區的Chim by Siam Wisdom，古樸木造建築擁有近七十年歷史，老樹貫穿屋中盤根錯節地與古宅共生，主廚Noom被評為「擅長以西式手法呈現傳統泰國菜的滋味」，是當地極具盛名的餐廳，許多名人政要都是座上賓。

Noom有很多堅持，其一就是「不調整辣度」 。因此，第一道「煙燻茄子慕斯佐芝麻脆餅、小黃瓜莎莎、泰式魚韃塔」就讓人驚豔，這道法式料理中「Amuse-bouche開胃小品」的概念融合泰國街邊小食，炭烤酸辣茄子的辣度，讓人味蕾大開，辣但不刺激，還能感受到菜色層次；「香煎鮭魚佐泰式辣醬」則以墨西哥酪梨醬為啟發，融合泰國家庭常用的辣椒膏，熟悉又新鮮；「炭烤河蝦佐自製辣醬」則將泰國蝦高溫炭烤突顯鮮香，酸辣帶勁的滋味，如同行旅在泰國。

道地的韓國料理也飛進長榮鳳凰酒店（礁溪）。「2019米其林指南首爾」榮獲一星的HANSIKGONGGAN韓食空間主廚趙希淑將於9月19日起，連續4晚在酒店煙波亭推出8道式晚間套餐，每日限量30席，每人3,600+10%，8/31前預訂可享早鳥優惠價3,200+10%；另推出「首爾米其林耀星饗宴」住房專案，9/19~9/21雙人入住高級洋式客房，每房13,488元起，8/31前預訂再享限量房型升等、加贈紅酒一瓶。

HANSIKGONGGAN韓食空間座落於首爾昌德宮旁，主打傳統韓國宮廷料理，主廚趙希淑認為「宮廷料理不應該只存在於歷史書籍中，每個人都有機會能享用這些傳統名菜」，她被稱為「韓國料理教母」，也指導過多位韓國明星廚師。即將帶進台灣的菜色包括「慢煮高麗人蔘雞粥」，以韓國著名的人蔘雞高湯取代水，喝得到綠豆的清甜和雞湯的馥郁；「低溫鮑魚佐大醬冷湯」則將九孔鮑魚簡單川燙後淋入大醬冷湯，芳香的大醬不搶新鮮鮑魚的原始鮮味。源自韓國宮廷料理的「秋季海鮮煎餅鍋」極為費工，將魚、肉或蔬菜以麵粉和蛋液包裹後油煎，及白木耳、黑木耳、銀杏等食材放入鍋內，再淋上牛肉熬製的高湯，沒有炫麗的功夫或華麗的點綴，講究每一個食材味道的平衡。