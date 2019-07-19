全台北星級飯店最大螢幕！台北遠東飯店以這些「秘密武器」穩佔婚宴商機

2019-07-19 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ╱即時報導



每年平均承接超過300場婚宴的香格里拉台北遠東國際大飯店，歷來以「創新」聞名，像是新娘管家、中西日合璧佳餚，以及多元婚宴儀式，或是創新派對場地，如頂樓池畔派對、馬可波羅酒廊、總統套房等獨家場域，以此「秘密武器」穩固五星級飯店婚宴商機。

今年適逢飯店開幕25周年，台北遠東飯店斥資9千萬全面改裝位於3樓的遠東宴會廳，預計8月至9月中旬施工，9月底嶄新亮相，從迎賓接待區到宴會廳將展現讓人耳目一新的當代設計，最大亮點就在挑高6米、近200坪的無樑柱空間中央內建350吋的巨型LED螢幕，預將創下全台北五星級國際觀光飯店最大的螢幕。

此次大手筆改裝，也打造10大獨家特色。除了中央350吋巨型LED螢幕外，左右各輔以4組240吋螢幕與後方兩組150吋螢幕，迎賓接待區另備有三台高畫質電視，整場共10處螢幕環繞，360度全視角捕捉每個重要時刻。而宴會廳獨一無二的扇形設計，巧妙延伸視覺空間感，同時拉近賓客和舞台的距離，搭載現代化視聽設備與情境燈光，創造出充滿美感的感官體驗。

此外，也以中國宋代文人雅士於庭園賦詩飲宴的風雅場景為設計靈感，以柔和色調、細節鋪陳，展現精緻優雅，像是將曲水流觴的山水景緻打造成優雅水幕迎賓區；也備有多部電梯直達飯店大廳、各樓層與停車場，提供完美隱私。