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全台北星級飯店最大螢幕！台北遠東飯店以這些「秘密武器」穩佔婚宴商機

2019-07-19 13:19聯合報 記者羅建怡╱即時報導

每年平均承接超過300場婚宴的香格里拉台北遠東國際大飯店，歷來以「創新」聞名，像是新娘管家、中西日合璧佳餚，以及多元婚宴儀式，或是創新派對場地，如頂樓池畔派對、馬可波羅酒廊、總統套房等獨家場域，以此「秘密武器」穩固五星級飯店婚宴商機。

今年適逢飯店開幕25周年，台北遠東飯店斥資9千萬全面改裝位於3樓的遠東宴會廳，預計8月至9月中旬施工，9月底嶄新亮相，從迎賓接待區到宴會廳將展現讓人耳目一新的當代設計，最大亮點就在挑高6米、近200坪的無樑柱空間中央內建350吋的巨型LED螢幕，預將創下全台北五星級國際觀光飯店最大的螢幕。

此次大手筆改裝，也打造10大獨家特色。除了中央350吋巨型LED螢幕外，左右各輔以4組240吋螢幕與後方兩組150吋螢幕，迎賓接待區另備有三台高畫質電視，整場共10處螢幕環繞，360度全視角捕捉每個重要時刻。而宴會廳獨一無二的扇形設計，巧妙延伸視覺空間感，同時拉近賓客和舞台的距離，搭載現代化視聽設備與情境燈光，創造出充滿美感的感官體驗。

此外，也以中國宋代文人雅士於庭園賦詩飲宴的風雅場景為設計靈感，以柔和色調、細節鋪陳，展現精緻優雅，像是將曲水流觴的山水景緻打造成優雅水幕迎賓區；也備有多部電梯直達飯店大廳、各樓層與停車場，提供完美隱私。

香格里拉台北遠東歡慶遠東宴會廳全新改裝開幕，同步推出最新婚宴專案，包括全面升級宴席菜單、主題佈置與加值服務，12月31日前預訂特定專案並付訂金，再送至多6天5夜香格里拉浪漫海島蜜月旅行，包含雙人來回機票、海景客房、機場接送及雙人早餐等尊榮禮遇。洽詢電話：02- 2378-8888轉分機6042。

迎賓水幕以宋代山水畫意境營造優雅氛圍。圖／香格里拉台北遠東提供
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全新改裝的遠東宴會廳融合宋代美學與當代設計。圖／香格里拉台北遠東提供
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提早預訂就送蜜月行，圖為菲律賓香格里拉長灘島度假酒店。圖／香格里拉台北遠東提供
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提早預訂就送蜜月行，圖為馬來西亞檳城香格里拉沙洋度假酒店。圖／香格里拉台北遠東提...
提早預訂就送蜜月行，圖為馬來西亞檳城香格里拉沙洋度假酒店。圖／香格里拉台北遠東提供
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