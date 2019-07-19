傳統的鼓樂也能很搖滾 明晚結合法國流行樂團演出
十鼓文創今天在百年糖廠改建的十鼓仁糖文創園區推出「囪擊音樂祭」，重頭戲法國流行樂團阿菊克（AJUQ）明晚將與「十鼓手合鐵鼓樂團」合演，融合東、西方不同樂器的表現方式為音樂祭揭開序幕。
十鼓文創20日至8月11日在十鼓文創園區舉辦首屆「囪擊音樂祭」，希望將不同的音樂元素帶進園區，為百年老糖廠帶來新的生命力。
十鼓擊樂團團長謝十表示，十鼓以音樂起家，重視台灣音樂文化發展，2014年轉型傳統鼓樂成搖滾「手合鐵鼓樂團」，要讓老糖廠成為流行音樂的搖籃。
他說，百年歷史的車路墘糖廠打造成文創園區重點在「舊創新」與「逆轉勝」，十鼓手合鐵鼓樂團使用工業風的金屬輪框等作為樂器，團員都是鼓齡近20年高手；這次融入電吉他、電貝斯、電鋼琴等樂器，將十鼓經典曲目「雷霆再現」進行改編、重新詮釋升級，以全新創作、現場演出震撼令人難忘。
阿菊克說，他來台3次，每次都看到新奇事物，喜歡台灣的生活，台灣的音樂，非常期待這次結合東西樂器的演出。
囪擊音樂祭明晚首場手合鐵鼓樂團首度與法國流行樂團阿菊克跨界合作；謝十說，以東西不同音樂型態演出，要為老糖廠與十鼓注入新的流行元素，讓傳統音樂展現新的生命力。
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