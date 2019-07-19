傳統的鼓樂也能很搖滾 明晚結合法國流行樂團演出

2019-07-19 13:11 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



十鼓文創今天在百年糖廠改建的十鼓仁糖文創園區推出「囪擊音樂祭」，重頭戲法國流行樂團阿菊克（AJUQ）明晚將與「十鼓手合鐵鼓樂團」合演，融合東、西方不同樂器的表現方式為音樂祭揭開序幕。

十鼓文創20日至8月11日在十鼓文創園區舉辦首屆「囪擊音樂祭」，希望將不同的音樂元素帶進園區，為百年老糖廠帶來新的生命力。

十鼓擊樂團團長謝十表示，十鼓以音樂起家，重視台灣音樂文化發展，2014年轉型傳統鼓樂成搖滾「手合鐵鼓樂團」，要讓老糖廠成為流行音樂的搖籃。

他說，百年歷史的車路墘糖廠打造成文創園區重點在「舊創新」與「逆轉勝」，十鼓手合鐵鼓樂團使用工業風的金屬輪框等作為樂器，團員都是鼓齡近20年高手；這次融入電吉他、電貝斯、電鋼琴等樂器，將十鼓經典曲目「雷霆再現」進行改編、重新詮釋升級，以全新創作、現場演出震撼令人難忘。

阿菊克說，他來台3次，每次都看到新奇事物，喜歡台灣的生活，台灣的音樂，非常期待這次結合東西樂器的演出。