林茂雄創業40年 以花會友 開創花店新模式

花卉，兼具美麗外貌與堅強生命力，自古以來吸引不少騷人墨客寄情於此，也為生命添加絢爛色彩。台北市老字號的「永春花苑」坐落東區巷弄，至今走過40年時光，創業的老闆林茂雄出生花卉世家，因此北上打拼，開創「永春花苑」，連雲門舞集創辦人林懷民也是老顧客。 永春花苑老闆林茂雄(左)與太太許寶秀。 攝影／蘇健忠 分享 facebook

現年60餘歲的林茂雄，家住彰化田尾且經營花卉批發，從小耳濡目染。24歲時，他懷抱夢想北上打拼，首間「永春花苑」孕育而生。

林茂雄分享，創業初期曾以連鎖店為目標，興盛時期全台有20間花店，成為另類花卉帝國；談及當年連鎖花店看似風光，其實背後辛苦無人知，林茂雄笑著說，想同時運營多間分店，良好「資金」流通性是關鍵，與老朋友台北富邦銀行合作超過20年，透過中小企業貸款疏通資金，才能維持營運。

一間成功的花店，老闆的「好人脈」很重要，不擅交際的林茂雄透過「以花會友」方式，多年來積累許多好友，店內人潮絡繹不絕，如《雲門舞集》創辦人林懷民也是座上賓，時常購入桃花、茉莉花或梔子花作為贈禮，以高雅花卉傳遞情感。

永春花苑屹立多年，林茂雄提及成功原因，「店長」是每間門市的核心靈魂人物，多年來採學徒制方式教學，從零開始打造夥伴的忠誠與信賴度，開發新客群，緊緊抓住顧客的心。大環境不景氣，許多實體花店紛紛轉型或關閉，林茂雄坦言，傳統花店轉型勢在必行，永春花苑經營模式涵蓋傳統花店、花藝教室，近期更積極主攻網路商城，多元經營讓老品牌再次華麗轉身。

給想創業者的一句話

好的經營者須具備3心 「恆心、愛心、信心」，才能讓花店歷久彌新。