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拒當伸手牌 29歲李亭瑢 貸款創業健身房

2019-07-19 23:13聯合報 文／陳立儀

迎面而來，一頭長髮、長相甜美的女孩，根本看不出是個老闆，她是將滿29歲的李亭瑢，已經擁有董事長的頭銜，手上掌管著紅酒館、ACHILLES阿基里斯健身房。

阿基里斯健身房創業者李亭瑢。 攝影／蘇健忠
阿基里斯健身房創業者李亭瑢。 攝影／蘇健忠
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採訪這天，她剛剛出院，卻看不出生病的模樣，跑上跑下的打招呼，還應要求做起運動。她笑說，創業要把自己當成員工的榜樣，「我做不好1分、員工就會做不好2分；我做好100分、員工也只會做好60分」。

借信貸創業 家境小康卻只想靠自己

起心動念只是不想像上班族領死薪水、還會被上司管東管西，本身又喜歡賺錢，大學就讀工業工程管理的李亭瑢一畢業就選擇了自行創業，5個合夥人各拿了3萬元積蓄，從一間小小地下室、最陽春的健身器材開啟了第一步，至今ACHILLES阿基里斯健身房已在台北市松山區成功闖出一片天。

「剛創業時常會忽略了痛苦、放大了美好」，李亭瑢回想草創之初滿是艱苦，面臨人生最低潮，爸爸突然因病住院、在開幕前一周過世，讓她深受打擊，但因責任感驅使，無法接受大家講好的事情因個人家務而耽擱，因此照常開業。

阿基里斯健身房。 攝影／蘇健忠
阿基里斯健身房。 攝影／蘇健忠
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初期跟好友承租的地下室陰暗潮濕，李亭瑢必須自己動手撲滅蟑螂和蚊子、粉刷、打掃、保養維修器材，颱風天更冒著風雨去拯救淹水，她形容是「無法想像的勞力活，反正就是豁出去了」，一天待在健身房的時間大約有12小時，幾乎天天上班。

因個性剛硬固執，認為成敗必須自己承擔，她從不向家裡伸手，在經濟拮据之下，幾乎有兩年半的三餐都是在便利商店解決，「如果真有機會要我再選擇一次，我不見得會選同一條路」。

局勢變化 資金該怎麼來？

在來客逐漸增多之際，由於與原本分租場地夥伴的空間不敷使用，且開始萌生經營品牌念頭，讓她決定轉戰承租一樓店面，「現在想想其實很感謝，否則就不會有勇氣踏出舒適圈，成長到現在的規模」。

擴大營業後，李亭瑢與經營團隊立即面臨資金不足的問題，店面租金、人事、添購與汰換器材、裝潢什麼都要錢，他們開始尋求銀行幫助，每個人的貸款越來越高，而銀行貸款可申貸額度不夠明確、繁複的手續是最感困擾之處。直到接觸台北富邦銀行新興智能貸，不僅當場就能知道貸款額度，快速且簡便的申請手續，讓李亭瑢覺得非常方便。

ACHILLES阿基里斯健身房主打平價、不主動推銷，來客數穩定成長，平均每天都有300～400人，20～60歲都有。李亭瑢認為健身與創業有微妙關聯，「健身需要持之以恆與耐心，無法立竿見影，遇到瓶頸就要修正改進，就像創業一樣，不可能一開始就門庭若市」。

創業時，除了認真審視每一件事，等待美好的結果更需要耐心，要相信自己。對於未來，李亭瑢期許「只能更好」，包括拓點、進軍大陸都在計畫之列。

給想創業者的一句話

抱持明確的態度、熱情與耐性，更要慎選合作夥伴，把自己當成團隊的榜樣！

創業健身薪水台北富邦銀行
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