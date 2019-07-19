靠一句 機會來了！ 謝適鴻闖進VR創業

走進板橋國立臺灣藝術大學的創新育成中心，這裡聚集了數家文化創意產業廠商，領域從平面設計、3D動畫、多媒體、影像製作到劇場工作室等，其中，也包含擅長AR、VR及多媒體互動開發的「金展創意」。 金展創意創辦人謝適鴻。 攝影／余承翰 分享 facebook

金展創意是典型的台灣年輕人創意的中小型企業，當初創業者謝適鴻因本身對多媒體產業感興趣，加上看好體感遊戲、3D動畫等產業的未來性，於是幾位合夥人一同成立工作室並開始接案。

謝適鴻當年一畢業，先在遊戲公司上班，某天跟合夥人說了一句話，「不是想創業？現在機會來了」，就決定辭去工作創業，從窩在自己小公寓的客廳開始，全都靠吃老本存款，到現在已是12人規模公司，在台北高雄都有設點。

回想創業之初，金展創意也曾一度歷經低潮，謝適鴻表示，「公司剛成立時，主要業務是體感遊戲的開發，後來隨著微軟Kinect走入歷史，案源突然一下子少很多」，雖然當下有想到可以轉往虛擬與擴增實境市場，但卻苦無足夠資金購置AR及VR相關軟硬體，「因為當初慘到沒有營業額，所以銀行多半不願意借錢給我」。

後來靠著接案苦撐，並共同開發出自有的擴增實境遊戲《神隱》，有了產品後，開始跟銀行往來，之前向其他銀行申貸時，從業務人員拜訪到核貸為期至少3周，對急需用錢的小企業來說等得很心焦。後來接觸到北富銀的新興智能貸，業務專員拜訪時用APP在現場馬上就能進行申貸，讓謝適鴻笑說「能省去超多手續，對我們來說真的很棒！」

給想創業者的一句話

維持高度市場敏銳度，

才能快速反應產業變化。