演員陸廷威的斜槓人生 給年輕人的三大創業心得

服裝提供／ALL SAINTS

創業，是現在不少年輕人嚮往的一件事情，想自己當老闆、想自己掌控一切事物、讓自己成為一個真正獨立的目標……但物質面上，創業也是一種賭注，必須要有精準的市場評估，才能針對環境、社會需求，去開拓屬於自己的市場。 陸廷威擁有演員、創業者等多重身分。 攝影／林澔一 分享 facebook

即將滿36歲的陸廷威，曾演出戲劇「愛殺17」、「白色之戀」與「孤獨的美食家」等，其實他除了當藝人，主要的工作是自己創業所經營服飾店、「現代巴哈樂器」音樂教室，可以說是標準的「斜槓青年」，對於創業，他是相當有經驗。

陸廷威提到自己當初會想要開音樂教室，因為21歲剛出道時，有許多朋友是在玩音樂的，為讓朋友們能有個相聚的地方，也看準投資商機，決定開一間音樂教室，不只讓朋友有一個良好的聚會環境，也為自己在音樂教室中，找到樂園。

他本身對於樂器，也嘗試挑選自己有興趣的去學習，最主要的是管理音樂教室的所有大小事情。 陸廷威為了與好友相聚，因而開創音樂教室。 攝影／林澔一 分享 facebook

剛開始時，陸廷威為了與音樂教室有更好的銜接，也接觸鋼琴、烏克麗麗、爵士鼓，陸廷威笑說，自己特別喜歡復古、經典的音樂類型，當聽到音樂中的樂器，也會產生研究興趣，會請音樂教室的老師一同鑽研，精進在音樂方面的素養。

在剛開始創業時，為了要克服各種問題，如：招生、師資、音樂教室的陳設等細雜項目，都自己一手包辦，目前音樂教室的穩定，也要感謝音樂教室的老師們都非常的優秀，因為經營的有聲有色，來上課的學生家長，都還會替音樂教室宣傳。 「現代巴哈」音樂教室，讓大小朋友可以學習音樂。 攝影／林澔一 分享 facebook

創業艱辛的路上 三個最主要的建議

壹· 親力親為

對於陸廷威來說，創業者不要自以為是老闆，什麼事情都可以往下丟，或事不關己。所以在經營音樂教室的時候，不管是換燈泡、聯絡方面的小事，都是親自下去處理，管理大大小小的狀況。

貳· 差異化

年輕人有念頭想要創業時，通常遇到最大的困難，就是不知道該開什麼樣的店？或什麼樣的創業路可以讓自己更長遠？陸廷威說，可以先從小規模的品項開始，如：飲料店、小餐飲類來著手，並評估區域與市場的差異化，才可以讓自己的事業經營的更長久。

參· 善待員工 音樂教室講求一對一的教學模式。 攝影／林澔一 分享 facebook

陸廷威提到，自己對待員工，會像對待朋友一樣，遇到事情的時候，也會討論與支持，讓員工有跟自己良好的互動，就像家人般。對待員工好，就像是認真對待這份事業，才能真正恆長久遠。

樂器販賣與音樂教學，音樂教學內容多元，學生從小朋友到成年人均有，也提供相關檢定考試，讓大人與小朋友，都能接觸樂器。

汀州店台北市中正區汀州路2段199號1樓 02-2362-1630

和平店台北市中正區和平西路一段55巷18號1樓 02-2343-2229